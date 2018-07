El sector turístico balear recibe con optimismo el acercamiento Cuba-EEUU

El sector turístico ha recibido con optimismo el cambio en las relaciones diplomáticas entre EUUU y Cuba después de 53 años sin apenas contacto y con el embargo económico de Washington sobre la isla como telón de fondo, un giro que las empresas coinciden en calificar como una buena noticia.



Fuentes de Meliá Hoteles han asegurado a EFE que la noticia ha sido "bien recibida" por el sector y la han calificado como "positiva".



Desde la cadena hotelera han advertido que "aún es muy pronto" para valorar las consecuencias que para su compañía pueda tener esta nueva relación entre los gobiernos estadounidense y cubano.



Cuba es para Meliá el segundo país de habla hispana en volumen de plazas hoteleras. La cadena explota actualmente 27 hoteles en territorio cubano, con 13.0000 habitaciones que suponen un 15 % de su portafolio.



Para Meliá, Cuba es "un destino importante y prioritario en El Caribe", en donde tiene varios proyectos en marcha.



El propietario de Air Europa y Globalia, Juan José Hidalgo, ha asegurado que la noticia le causó "grata sorpresa" y su opinión ha sido "muy positiva".



Hidalgo ha subrayado que esta apertura de relaciones entre ambos países "abre expectativas" para la industria turística española en Cuba.



Air Europa opera un vuelo diario entre Madrid y La Habana, con un avión de 299 plazas y un volumen semanal de unos 4.000 pasajeros.



La empresa explota y gestiona dos hoteles en Cuba, Be Live Turquesa y Be Live Las Morlas. Fuentes consultadas por EFE han informado de que Globalia tiene abiertas "negociaciones muy avanzadas" con el Gobierno cubano para hacerse con la gestión de un complejo hotelero en Varadero.



Incluso, Air Europa podría reconvertir hacia Cuba uno de sus vuelos que une actualmente Miami y la República Dominicana.



Barceló Hotels & Resorts, cadena que tiene una presencia limitada en el país con un solo establecimiento, considera que se trata de una buena noticia para la industria turística hotelera, aunque en principio el cambio en las relaciones con EEUU va a ser representativo para el balance de la compañía.



Fuentes del grupo han indicado que la apertura de un mercado emisor como el de EEUU supondrá un revulsivo para el sector turístico local y para el turismo en la isla debido a su importancia por número de habitantes, por su alta capacidad económica y por la cercanía entre los dos países.



Asimismo indican que Cuba reúne todas las condiciones para atraer un gran volumen de turistas y no descartan aumentar su presencia en el país en función de los acontecimientos.