Vicenç Vidal encabezará la lista de Sumar en el Congreso por Baleares

La asamblea de Més per Mallorca reunida este jueves ha ratificado el acuerdo para concurrir con Sumar, con la marca Ara Més, en las elecciones generales del próximo 23 de julio con Vicenç Vidal como candidato.

La reunión de militantes, que se ha prolongado durante ds horas y media, ha dado el visto bueno a la coalición con 134 votos a favor, cuatro abstenciones y solo un voto en contra. La candidatura de Vidal ha recibido el apoyo unánime de la asamblea.

Durante el encuentro, se ha expuesto a la militancia el "momento actual de las negociaciones" con Sumar y se ha argumentado la voluntad de concurrir junto al proyecto de Yolanda Díaz para "aglutinar al máximo el voto progresista y que defiende los intereses de Baleares" en unas elecciones que se prevén "muy polarizadas" y con el PSOE, precisamente, tratando de captar todo el voto progresista.

Se ha negociado con Sumar, entre otras cuestiones, quién encabezará la lista, puesto que finalmente ocupará el actual senador, así los números dos y tres; la fórmula para combinar los nombres de las formaciones en las papeletas o la libertad de voto de los diputados llegado el caso de obtener representación.

Así, finalmente el nombre de la coalición será Sumar Més, aunque en las papeletas aparecerá la fórmula AraMés-Sumar.

Durante la reunión, se ha conocido que la asamblea de Més per Menorca, que había comenzado una hora antes, también había ratificado el preacuerdo.

Cabe recordar que este jueves Ara Més --Més per Mallorca, Més per Menorca, Ara Eivissa y Gent per Formentera-- y Sumar han llegado a un preacuerdo para concurrir juntas a las próximas elecciones generales del 23 de julio y, así, "crear un gran bloque de izquierdas en clave confederal".

Las asambleas de las formaciones integrantes de AraMÉS tenían que ratificar el acuerdo a través del cual se pretende crear este "gran bloque de izquierdas", donde "los diputados de cada territorio de todo el Estado tengan libertad de voto".

En este sentido, han destacado que la coalición "será el verdadero voto útil de izquierdas para realizar políticas útiles y progresistas para Baleares".