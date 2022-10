Obispada

Un total de 852 personas sin hogar fueron atendidas por las entidades sociales del Obispado de Mallorca

Entre los colectivos atendidos se encuentran las personas con permisos penitenciarios que no tienen un hogar, las que tienen problemas de salud mental, las que salen de prisión de forma definitiva y no tienen donde ir, las mayores de 65 años con un grado de dependencia menor para entrar en una residencia y familias enteras que no pueden acceder a una vivienda.

Europa Press