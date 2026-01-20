Terraferida alerta de la "devastación" de Mallorca y la "destrucción" del suelo rústico

El colectivo ciudadano Terraferida pide "abrir los ojos" y darse cuenta de la "devastación" que sufre Mallorca. Aseguran desde esta entidad ecologista y proteccionistas que la isla está devastada por una excesiva construcción en suelo rústico de chalés de lujo.

Después de presentar un estudio sobre el crecimiento urbanístico en la última década en Mallorca, Terraferida pide concienciación y alerta del exceso de edificación de suelo rústico que tampoco da salida a las dificultades de vivienda que tenemos en las islas. Así se ha expresado en los micrófonos de Onda Cero Jaume Adrover, uno de los portavoces de Terraferida, que ha presentado su estudio llamado “Inventario de la devastación de Mallorca 2015-2024”, en esta entrevista adjunta que pueden escuchar aquí.

El geógrafo Mateu Vic, por su parte, pretende usar el informe para movilizar a la sociedad balear y advertir de las consecuencias de la moratoria, la ley agraria o la nueva ley del suelo que abren la puerta, según ha opinado en Onda Cero, a más construcciones en rústico. Desde Terraferida apuntan que entre los años 2021 y 2024 se han construido 846 chalés edificados que representan casi el 60% de las construcciones realizadas en rústico durante estos tres años.