Taxistas exigen soluciones a Cort y al Govern ante una situación "caótica" y un sector "absolutamente desbordado"

El presidente de la Asociación Sindical de Autónomos del Taxi de Mallorca, Biel Moragues, ha exigido este jueves soluciones al Ayuntamiento de Palma y al Govern balear, ante la situación "caótica y alarmante" que se vive en la capital balear donde hay un sector "absolutamente desbordado" con la llegada de la temporada turística.

"En 26 años que soy presidente de la Asociación, nunca había visto una situación como ésta", ha asegurado en una rueda de prensa Moragues, quien ha explicado que "hay mucho trabajo, pero no se puede cubrir".

El sector se ha negado "a cubrir las carencias del transporte público, porque cuando el transporte público se mejora, los taxistas se han de buscar la vida", ha señalado Moragues, añadiendo que todo el transporte en Baleares "está desbordado", con menos coches de 'rent a car' que en 2019. "Toda la persona que no encuentra un medio de transporte nos llama a nosotros", ha dicho.

El presidente ha remarcado que "nunca había visto el cúmulo de problemas" que hay actualmente en un sector que a pesar de tener más clientes que en 2019, tiene menos beneficios. Así, ha animado a los ciudadanos a denunciar esta situación y a quejarse cuando "sin justificación, estando en verde un taxi, no se pare".

FALTA DE CONDUCTORES

Entre las principales problemáticas del sector, Moragues ha señalado que hay una falta de conductores "brutal". De hecho, en estos momentos, hay más de 400 coches que no pueden dar servicio porque no hay conductores, por lo que Moragues ha pedido al Ayuntamiento que "dificulte menos el acceso al carné de taxista". En este sentido, ha recordado que en Ibiza han eliminado las pruebas de acceso.

Según Moragues, la mayor dificultad del examen es la exigencia de conocer las calles de Palma. En este punto, ha criticado que se pregunte en la prueba por "una plaza que no pisa ni dios" solo "para fastidiar a la gente".

Por otra parte, ha lamentado que "el tráfico dentro de Palma es insostenible", lo que "supone que la capacidad de transportar en taxi se haya reducido un 50% por hora". También ha considerado "absurdo" que Cort no controle las guardias de los taxistas. "No es lógico que haya gente que esté obligada a trabajar en Palma y el Ayuntamiento no haga nada", ha declarado.

Los taxistas han reclamado, además, la comunicación del sector con un único sistema, puesto que los 1.200 taxis de Palma cuentan con distintas emisoras. "Muchas veces la situación es que llamas a una emisora que no tiene coches", ha explicado, añadiendo que algunas emisoras "están eligiendo la faena".

UNA SITUACIÓN QUE "NO SE REPETIRÁ"

Con todo, Moragues ha destacado que la situación actual "no se repetirá. A su juicio, ha habido cambios en los hábitos de la gente de no querer ir en transporte público, lo que ha provocado que los taxis, "el último eslabón" del sector, asuma todo el trabajo.

"No trabajamos cómodos", ha admitido el presidente, quien ha asegurado que tienen "presión" por parte de los clientes que en ocasiones se quejan por estar mucho rato esperando un taxi. De esta forma, ha reclamado que "todo el mundo se ponga las pilas" para solucionar esta cuestión y ha entonado "un 'mea culpa' porque también hay muchos intereses dentro del sector".

Finalmente, ha señalado que esta problemática no es solo de las Islas, sino que se está produciendo en otras ciudades de España y del mundo.