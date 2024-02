Los socialistas mantienen que el anterior Govern reclamó la devolución del dinero en marzo: "Las cosas se hicieron bien"

Los socialistas mantienen que el anterior Govern reclamó la devolución del dinero a la empresa el 20 de marzo de 2023 y no en verano, por lo que acusan al PP de mentir. El portavoz parlamentario del PSIB, Iago Negueruela, señala que "el actual ejecutivo estaba al corriente de todo porque se le explicó en el traspaso que tuvo lugar con motivo del cambio de gobierno autonómico".

Negueruela asegura que "no sabe quién fue el interlocutor que desde el ministerio ofreció las mascarillas al Govern". También ha defendido que la Oficina Anticorrupción de Baleares "no detectó irregularidades" y ha exigido que se actúe con la máxima contundencia contra el exasesor del exministro José Luis Ábalos. El portavoz parlamentario socialista ha insistido en que "las cosas se hicieron bien en todo momento" y que "el anterior ejecutivo no tiene nada que ocultar".

Desde Més per Mallorca ya han anunciado que reclamarán toda la documentación existente a la compra de esas mascarillas, por parte del anterior Govern, del que ellos formaban parte. Por su parte, el portavoz del grupo parlamentario, Lluís Apesteguia, asegura que una vez analizado el alcance del caso, harán las valoraciones pertinentes e impulsarán los pasos políticos que toquen.