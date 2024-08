El sector del taxi pedirá el doble de licencias temporales para 2025 si sigue el acuerdo entre Palma y Calvià

El Presidente de la agrupación empresarial de Auto-taxis de Baleares, Toni Bauçà, ha pedido en ONDA CERO suspender el acuerdo entre los Ayuntamientos de Palma y Calvià para la unificación del servicio, debido a las deficiencias que presenta este plan piloto que estará en vigor hasta el 30 de septiembre.

En una entrevista en el programa Más de Uno Mallorca asegura que, a pesar de que esta unificación era una demanda histórica del sector, no está cumpliendo las expectativas por la “mala praxis de algunos conductores”.

Bauçà recuerda que antes de iniciarse el acuerdo, ya advirtieron que las tarifas entre ambos municipios no estaban unificadas, pedían además que no hubiera prohibiciones, prioridad al orden de carga y establecer un régimen sancionador. De momento se han interpuesto ocho sanciones, siete en Palma y una en Calvià.

El sector del taxi confía que se puedan subsanar estos problemas, mientras está a la espera de que el Govern aclare cómo será el área de prestación conjunta en toda la isla de Mallorca.

Respecto a la temporada turística, la agrupación de autotaxi asegura que la facturación ha descendido entre un 15 y 20% comparado con el año pasado dicen, debido a los atascos y la gratuidad del transporte público.