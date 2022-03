Santiago asevera que el Govern sigue la estrategia de Europa para acoger a los refugiados de Ucrania

La consellera de Asuntos Sociales y Deportes, Fina Santiago, ha aseverado, este martes durante el pleno del Parlament, que el Govern balear sigue la estrategia de Europa para acoger a los refugiados de Ucrania.

En respuesta a una pregunta de la diputada de El PI, Lina Pons, la consellera ha aclarado que Europa ha pedido más plazas de acogida, medicamentos, camas de atención sanitaria y apoyo técnico para gestionar la frontera ucraniana. "Cada vez que hay una petición de Europa, este Govern responde de la manera más urgente posible", ha subrayado.

Pons ha mostrado la responsabilidad con la población ucraniana y ha pedido el compromiso del Ejecutivo balear a contribuir para que esta ayuda humanitaria se multiplique. Además, ha hecho una reflexión sobre la paz en la Cámara autonómica: "Nos debemos dejar de mentiras. Desde El PI mostramos nuestro apoyo para que el discurso del odio no avance porque es muy peligroso".

En este sentido, la consellera Santiago ha subrayado que comparte las palabras de Pons y ha recordado que la guerra también tiene un componente de género porque "se violan a las mujeres y ya hay depredadores para captar a mujeres que se dediquen a la prostitución".

"Nos sentimos orgullosos de esta respuesta unificada de Europa. Esperamos que cuando sea necesario la reconstrucción de Ucrania, Europa responda de la misma manera", ha dicho.

A continuación, el diputado de Ciudadanos Juan Manuel Gómez también ha preguntado a la consellera de Asuntos Sociales sobre las competencias del Govern en este conflicto. Gómez, quien ha condenado la guerra que Rusia está llevando a cabo contra Ucrania, ha pedido a Santiago que se aumente la partida de emergencia y ayuda humanitaria.

Ante esta petición, la consellera ha subrayado que ya se ha hecho y ha añadido: "Me gustaría no tener que ampliar más esta partida". Para acabar, ha apostado porque la reconstrucción de Ucrania se haga con fondos europeos y no con las aportaciones de las comunidades autónomas.