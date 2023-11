Sagreras: "Rechazar los Presupuestos es decir no a bajar impuestos y al aumento del gasto en Sanidad y Educación"

El pleno del Parlament debate este martes las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos autonómicos que han presentado el PSIB, MÉS per Mallorca, Més per Menorca y el portavoz del PP, Sebastià Sagreras, ha adelantado que rechazar las cuentas es "decir no a las bajadas de impuestos y al aumento del gasto en Sanidad y Educación".

El 'popular' se ha expresado de este modo en la rueda de prensa previa al pleno de este martes, insistiendo en que los Presupuestos de 2024 van en consonancia con lo que, a su juicio, quieren los ciudadanos de Baleares, es decir, menos impuestos, más gasto social, reducción de la deuda y déficit cero.

El portavoz del PSIB, Iago Negueruela, por su parte, ha justificado la enmienda a la totalidad de su grupo en la necesidad de "corregir los recortes del Govern" en unas cuentas "desequilibradas e insuficientes que no servirán para afrontar el invierno". Negueruela ha adelantado igualmente que una vez superado el debate de las enmiendas a la totalidad, el PSIB registrará enmiendas acordadas con los sectores afectados.

En este sentido, la diputada del PSIB Patricia Gómez ha alertado del "recorte importante" en el complemento específico de 20.000 trabajadores del IBSalud, que en algunos casos llegará al 30%, por lo que presentarán una enmienda para la recuperación de este complemento más el 2,5% de incremento salarial.

AYUDAS DE COMEDOR

Por otra parte, el portavoz 'popular' ha asegurado que el Govern ya está trabajando para asegurar que ninguna familia que cumpla los requisitos se quede fuera de las ayudas de comedor. Según ha señalado, el presupuesto actual no era suficiente y unas 2.000 familias que cumplían los requisitos se habrían quedado fuera de esta ayuda. "Ninguna familia que reúna los requisitos para ser beneficiaria se quedará fuera", ha garantizado.