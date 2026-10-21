Sagreras (PP), al PSIB: "Los fondos buitre son ustedes, los tienen incluidos en sus cargos"

El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha cargado contra el PSIB por sus críticas a la gestión en materia de vivienda y ha señalado que los socialistas de "son los fondos buitre porque los tienen en sus cargos". En la segunda sesión del Debate de Política General, el 'popular' ha defendido el discurso de la presidenta del Govern, Marga Prohens, en el que demostró que "está obsesionada con los retos de Baleares".

Frente a este "modelo", según Sagreras, la izquierda se ha dedicado a "exigir medidas que ellos nunca tomaron cuando gobernaron". En este sentido, ha sostenido que el trabajo del Govern, en algunos casos, "puede tardar en verse". Sobre vivienda, ha señalado que la tendencia "tan desastrosa" de los últimos ocho años "no se puede revertir inmediatamente en solo tres años y medio". El problema del acceso a la vivienda y la situación turística, ha agregado, "son herencia del 2023".

El 'popular' ha dedicado gran parte su intervención a exponer "cómo ha afectado a Baleares la inoperancia" del Gobierno de España, en materias como la vivienda, la inmigración irregular, el Régimen Fiscal de Baleares, el sistema de financiación, el convenio de carreteras, el ferroviario o la gestión de los aeropuertos. Entre otras cuestiones, ha hecho referencia al sistema de financiación autonómica, lamentando que "no incluye ninguna reivindicación" de la sociedad balear; así como la condonación de la deuda, "otro engaño".

Para el portavoz, el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, "ha sido el peor presidente posible en absolutamente todo". "No hay ningún presidente en España en democracia que haya hecho menos vivienda pública que Sánchez", ha agregado. Igualmente, ha subrayado que el PP amplía su confianza en Baleares y que, según las previsiones", se aproxima a la mayoría absoluta en mayo de 2027. Por otro lado, ha indicado, el Gobierno de España "se aproxima por fin al fin de sus días".

En su segundo turno de intervención, el 'popular' ha reivindicado que la presidenta "ha cumplido todos los anuncios" realizados en los anteriores Debates de Política General y ha defendido su "credibilidad", frente a las críticas del PSIB. Por otro lado, ha asegurado que "con el PP, las pensiones y su revalorización están garantizadas". "Siempre que ha gobernado, no solo las ha garantizado, sino que las ha revalorizado", ha sostenido.

MEDIDAS EN FORMENTERA

El diputado por Formentera, Llorenç Córdoba, ha repasado las medidas e infraestructuras puestas en marcha en la isla, agradeciendo el apoyo del Govern durante esta legislatura. Entre otras cuestiones, ha destacado que se ha avanzado en el cumplimiento y reconocimiento de la triple insularidad. "Ahora hay que conseguir que sea un criterio estable y estructural", ha reclamado.

También ha puesto en valor la reforma para el senador por Formentera, que ha definido como "un éxito colectivo" a partir de una reivindicación de muchas generaciones. En su segunda intervención, Córdoba ha reclamado que la capacidad ordinaria y la situación de contingencia migratoria se calcule por cada consell insular, argumentado que Baleares es la única comunidad autónoma que la tutela de los menores es competencia de los consells, mientras que el cálculo estatal toma como referencia el total balear.

El diputado por Formentera ha pedido al Govern que traslade esta propuesta al Gobierno de España.