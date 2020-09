La restricciones en zonas Palma, Sant Antoni e Ibiza empiezan el viernes

Gómez ha comentado que este miércoles anunciará las medidas concretas que se aplicarán en estas tres zonas de las islas, si bien ha adelantado que serán parecidas o iguales a las que se aplican desde el pasado viernes en los barrios de Son Gotleu, la Soledad Norte, Can Capes y parte de Son Canals.

La consellera de Salud, Patricia Gómez, ha señalado que desde este viernes a las 22.00 horas se aplicarán medidas restrictivas en zonas concretas del área de salud de la avenida Arquitecto Benassar de Palma, en Sant Antoni de Portmany y en la ciudad de Ibiza.



Ha dicho que las medidas que se publiquen mañana en el BOIB no afectarán a todo el territorio de Vila, Sant Antoni de Portmany y a la zona de salud de Arquitecto Bennassar, sino que se centrará en frenar los contagios en zonas concretas de mayor incidencia y teniendo en cuenta indicadores sociales.



La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, ya ha adelantado este martes que el Ejecutivo autonómico aprobaría a finales de esta semana medidas de confinamiento y "nuevas restricciones" de movilidad en estas zonas de Palma e Ibiza.



Armengol ha reconocido que se tratan de "decisiones difíciles que no gustan a nadie” pero que darán resultados para frenar los contagios de coronavirus en estos barrios.