Los restauradores baleares piden moderar precios: "Ha llegado el momento de desinflacionar la economía"

Los restauradores de Baleares se enfrentan a un nuevo escenario marcado por la desaceleración económica y el menor poder adquisitivo de los consumidores. Tras un periodo de bonanza post-pandemia, el sector está experimentando una disminución en sus beneficios y una necesidad de ajustar sus precios.

Según ha explicado a Onda Cero el presidente de CAEB Restauración Mallorca, Juan Miguel Ferrer, los elevados costes operativos en la isla, como los alquileres, la cesta de la compra y los salarios, han presionado al alza los precios en los restaurantes. Sin embargo, el aumento del costo de vida y la inflación han reducido el presupuesto disponible para los turistas, especialmente para gastos complementarios como la restauración.

El sector de la restauración clama por medidas para contener la subida de precios

"Los restauradores contuvimos los precios durante el COVID. No hubiéramos aumentado los precios, apenas lo hicimos un 3 o 4%, al ritmo del incremento del coste de vida. Pero no nos parece normal lo que hemos vivido en los últimos tres años. No podemos pagar el aceite a 10 o 12 euros. Todo el mundo es consciente de que nos hemos vuelto locos", explica Ferrer. "Tenemos que bajar los precios de las materias primas. La política debe dejar de cobrar más tributos. Tenemos que pagar bien al personal, firmar un buen convenio con 'seny'. Hay muchas razones. Yo creo que ha llegado el momento de ver si podemos desinflacionar la economía todos, no solo nosotros".

Los restauradores alertan de la necesidad de ajustar precios para mantener la competitividad

Los representantes del sector advierten que la restauración es un termómetro de la economía y que la situación actual requiere una adaptación constante para garantizar la sostenibilidad de los negocios. Según ha señalado a Onda Cero el presidente de Restauració Menorca, José Bosch, "tenemos que tocar con los pies en el suelo, porque otros destinos compiten con nosotros en el segmento del sol y playa. Una parte de este turismo sí es selectivo y valora el destino de Baleares y lo que ofrece. Pero vivimos del turismo y lo necesitamos. Debemos ser fríos y calculadores para no perder el gran valor que tenemos".