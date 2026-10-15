El PSIB reivindica su modelo de "ilusión y esperanza" frente a la "oscuridad" de PP y Vox: "Salimos a ganar"

Así se ha expresado Armengol en una rueda de prensa este jueves en Palma para presentar la lista del partido al Congreso de los Diputados en las próximas elecciones.

"Salimos a ganar", ha remarcado, a la vez que ha considerado que en esta cita electoral habrá más participación que en la anterior, en 2023, porque "hace tres años que la gente está sufiendo la realidad de gobiernos de derecha y extrema derecha en las comunidades autónomas".

Entre otras cuestiones, la socialista ha puesto el foco en la dificultad para acceder a una vivienda y ha cargado contra el PP por tumbar los dos decretos ley, que previsiblemente saldrán adelante gracias a la Diputación Permanente.

"Cuando una persona sea desahuciada que piense en la derecha, cuando a alguien no le prorroguen el alquiler que piense en Marga Prohens", ha zanjado.

LISTAS CONJUNTAS CON MÉS AL SENADO

Por otra parte, a preguntas de la prensa, la secretaria general del PSIB, Francina Armengol, se ha mostrado "convencida" de que las negociaciones con MÉS para presentar candidaturas conjuntas al Senado en Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera "fructificarán".

"Por nosotros no quedará", ha afirmado al ser preguntada por estas negociaciones, en una rueda de prensa para presentar la lista del partido al Congreso de los Diputados en las próximas elecciones.

Según ha defendido, presentar candidaturas conjuntas con MÉS a la Cámara alta para estas elecciones es la estrategia "más adecuada" para "frenar a la derecha y la extrema derecha".

"Estamos convencidos de que las negociaciones tienen que fructificar, por nosotros no quedará, estamos trabajando 'full time' en esta dirección", ha señalado. Sin dar más detalles de cómo avanzan las conversaciones, ha remarcado que confía en que lleguen a buen puerto.