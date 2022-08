Prohens propone que el Govern avale a los jóvenes en la compra de vivienda y promete aplicarlo si gobierna en 2023

Así lo ha anunciado durante una rueda de prensa en la sede del partido, donde ha incidido en que, para comprar una vivienda, muchos jóvenes tienen un problema con la financiación, no tanto con las cuotas mensuales de hipoteca sino porque no disponen de ahorros suficientes para la entrada --de un 20 por ciento del valor del inmueble más impuestos y otros gastos--.

Este programa de compra joven se pondría en marcha mediante convenios con entidades financieras, y se fijaría un límite de precio en las viviendas para evitar la especulación.

"No podemos resignar a los jóvenes a que su única aspiración sea una habitación en un piso compartido o tener que recurrir a ayudas de alquiler o a alquiler social", ha declarado la líder 'popular', que ha apuntado que "los jóvenes difícilmente pueden tener ahorrado" el dinero necesario para la entrada de un piso "teniendo en cuenta los sueldos, el nivel de vida y el momento inflacionista".

Además, Prohens ha defendido que la administración "no debe decir a los jóvenes cuál es la modalidad de vivienda a la que han de acceder", y ha añadido que la iniciativa de avalar a los jóvenes se ha puesto en marcha en otras Comunidades Autónomas gobernadas por el PP "con muy buena acogida".

INCENTIVOS FISCALES

Por otro lado, la presidenta de los 'populares' baleares ha anunciado un paquete de incentivos fiscales para vivienda. Esto incluye una nueva deducción en el IRPF para "hacer atractivo, sin autoritarismos ni imposiciones", que los propietarios saquen los pisos al mercado de alquiler.

En esta línea, ha avanzado que "vendrán más medidas para los propietarios". "Tenemos que saber por qué hay viviendas vacías, porque no hay una motivación real al propietario para ponerlas en el mercado", ha razonado.

El PP también ha planteado suprimir impuestos a la compra de primera vivienda para menores de 30 años y reducciones a la mitad para menores de 35, familias numerosas y personas con discapacidad.

"FRACASO" DE LA POLÍTICA DE VIVIENDA DE ARMENGOL

En este sentido, Prohens ha subrayado que sus medidas irán encaminadas a poner más viviendas en el mercado y no a poner un límite de precios ni a "prohibir"; actuaciones que, considera, "han fracasado en otros países y llevan al efecto contrario".

Así, la que también es diputada en el Congreso por Baleares ha considerado que las medidas del Govern de Francina Armengol "han fracasado" y "no sólo no han arreglado el problema sino que lo han agravado". "No es una buena noticia que en una semana 700 jóvenes hayan pedido ayudas al alquiler, no es un motivo de alegría como ha hecho ver Armengol, evidencia la dificultad que tienen los jóvenes para poder acceder a una vivienda", ha sostenido Prohens.

La presidenta del PP también ha incidido en que los precios del alquiler han subido un 50 por ciento en Baleares en los últimos siete años y los de compra, un 80 por ciento.

Para Prohens, "Armengol ha errado con el diagnóstico" y se ha equivocado al "abordar la política de vivienda exclusivamente desde el sector público" y enfocándola únicamente a colectivos vulnerables. "Se ha confundido hacer política de vivienda con hacer política social, el problema ya no sólo afecta a las rentas bajas", ha insistido.