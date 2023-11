La Policía de Brasil cree que el chef mallorquín y su mujer fueron ejecutados

La Policía brasileña investiga como un asesinato la muerte del chef mallorquín David Peregrina Capó y de su mujer Érica da Silva Santos, muertos a tiros el pasado viernes en el restaurante que regentaban, ubicado en la orilla de un río cerca de Porto Seguro, en el estado de Bahía, según informaron este lunes medios locales.

Según fuentes de la Policía citadas por el portal de noticias "G1", el crimen se investiga como un asesinato porque no hay indicios de robo y el lugar es de difícil acceso. De acuerdo con la misma fuente, las dos víctimas murieron tiroteadas: el chef español dentro del restaurante, mientras que el cuerpo sin vida de la brasileña fue hallado en el exterior.

La pareja tenía un hijo que no se encontraba en el lugar en el momento del crimen, por el que todavía no se han producido detenciones, según la misma fuente. La Policía Civil de Bahía dijo a EFE que no puede informar del caso porque se encuentra bajo investigación.

El restaurante Ilha dos Ribeirinhos, donde residía la pareja, está ubicado a orillas del río Buranhém, en una zona selvática a la que solo se puede acceder por vía fluvial. El lugar está cerca de Porto Seguro, una localidad turística en el sur del estado de Bahía, en la costa este del país.

ANTECEDENTES PENALES DEL CHEF MALLORQUÍN

David Peregrina, el chef mallorquín asesinado en Brasil, huyó a Sudamérica tras ser condenado por estafa en una trama de falsas hipotecas en la isla que le vio nacer. Fue director de una sucursal bancaria en la isla y en 2012 fue sentenciado a más de seis años de prisión por un fraude de dos millones de euros.

Además, según apunta Diario de Mallorca, Peregrina sustrajo 208.000 euros del restaurante Ca n'Eduardo de Palma. Fue condenado en 2012 a cinco años de prisión por dos casos distintos de fraude

Según la misma publicación, en junio de 2014 ingresó en la cárcel, pero se escapó en marzo de 2015 aprovechando un permiso penitenciario. En noviembre de 2023 él y su pareja fueron asesinados en Brasil, el país al que había huido.