Podemos reclama la destitución de su regidor Rodrigo Romero por las criticas a miembros del equipo de gobierno de Palma

El portavoz de Podemos Palma, Jesús Jurado, ha explicado que la formación ha pedido, este jueves, al alcalde de Palma, José Hila, la destitución del regidor de Promoción Económica y Empleo, Rodrigo Romero, por "una falta de confianza".

En declaraciones a los medios frente al Ayuntamiento de Palma, Jurado ha concretado que también han pedido a Rodrigo que entregue su acta como regidor. "Desde que surgió todo lo relacionado con el comunicado de Sonia Vivas, han surgido informaciones y estos audios con una serie de afirmaciones por su parte. Consideramos que no se han explicado adecuadamente ni a la formación ni a los compañeros del Ayuntamiento", ha aseverado.

En este sentido, Jurado ha comunicado en nombre del partido que Rodrigo ya no cuenta "con la confianza" de la formación y, en consecuencia, se ha tomado esta decisión de solicitar al edil de Palma que lo cese. La petición se ha realizado en una conversación telefónica con el alcalde, quien ha indicado que lo consultaría con el resto del equipo de gobierno para tomar una decisión.

El portavoz de Podemos Palma también ha precisado que esta mañana han hablado con el regidor Romero sobre el asunto: "Le hemos pedido que devuelva el acta de regidor para que vuelva al partido. Ahora estamos pendientes de lo que pase y que la devuelva". Jurado ha recordado que el propio Rodrigo ya dijo que la devolvería si era destituido. "Esperamos que lo haga, hoy o mañana, para que la siguiente persona en la lista electoral ocupe la regiduría", ha matizado.

El objetivo de la formación, ha añadido Jurado, es "continuar trabajando de cara a la ciudadanía impulsando proyectos para mejorar la vida de la gente". "Es nuestro objetivo principal. Además, pensamos que ahora nuestro Grupo Municipal tiene la oportunidad de mejorar", ha dicho.

Con la entrega del acta de regidor por parte de Romero, Podemos Palma cree que habrá también "una mejora" de la relación entre el Grupo Municipal y los diferentes ámbitos del partido que redundarán en "un mejor funcionamiento de la formación en general".

Jurado ha confirmado que si entrega el acta, el siguiente en ocupar el puesto de Rodrigo sería el actual gerente de la Empresa Funeraria Municipal, Jordi Vilà. Preguntado por las insinuaciones que Rodrigo hacía en los audios sobre la gestión de Vilà, el portavoz de Podemos Palma ha rehusado que haya algo que explicar.

"Sobre insinuaciones turbias e informes fantasmas, no me puedo pronunciar. Tenemos enorme confianza en Vilà en su faceta de gestor de la Funeraria porque es una empresa modélica que ha conseguido unos niveles de eficiencia que no tiene nivel en todo el Estado", ha subrayado, para después añadir: "Es una persona perfectamente adecuada para desempeñar cualquier cargo del Ayuntamiento de Palma. Tiene toda nuestra confianza".

Con todo, Podemos Palma ha subrayado que la crisis en el Ayuntamiento de Palma se cerrará una vez que Rodrigo Romero entregue su acta como regidor y se normalice el equipo de gobierno con las nuevas personas incorporadas.

"No creo que sea interesante para la ciudadanía si hay mal ambiente en Podemos. Lo que interesa es que las políticas salgan adelante y sean para mejorar la vida", ha defendido, a la misma vez que ha rechazado que desde el partido se equivocaran en las listas de Palma: "Las personas pueden cambiar a lo largo de cuatro años. No es algo que haya pasado por primera vez en Cort. Estamos ante un suceso que es habitual en la política de nuestro país y del mundo democrático, que haya personas que deben ser destituidas porque se pierde la confianza".