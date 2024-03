Negueruela califica de "delirante" pensar que Armengol hacía seguimiento del expediente de las mascarillas

LEER MÁS Armengol avaló por escrito a la trama de Koldo cuando ya sabía que las mascarillas eran fake

El portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, ha calificado este lunes de "delirante" la posibilidad de que la expresidenta del Govern, Francina Armengol, estuviera al corriente o hiciera seguimiento del expediente de la compra de mascarillas a la empresa de la trama de Koldo García y ha hecho hincapié en que era el IbSalud el encargado del procedimiento.

"Los miembros del Consell de Govern no teníamos información. Se lo puedo garantizar", ha señalado en la rueda de prensa previa al pleno del Parlament, al tiempo que ha afirmado que ni él ni la expresidenta supo que la Guardia Civil se había interesado por este expediente en particular. Negueruela ha vuelto a pedir la dimisión de Marga Prohens porque, a su juicio, "todas las escuchas del sumario apuntan al PP balear" y ha añadido que en el sumario no hay sospechas sobre el anterior Ejecutivo autonómico.

En relación a la conservación del stock de mascarillas adquiridas la trama, el portavoz socialista ha señalado que no se destruyeron, procedimiento habitual, precisamente porque se iba a iniciar la reclamación. "¿Alguien cree que si formas parte de una trama te guardas el material?", se ha preguntado el socialista. Por otra parte, Negueruela ha tildado de "vil siervo" de Alberto Núñez Feijóo a Miguel Tellado a quien ha acusado de dedicar su vida política a "verter porquería sobre sus rivales políticos".

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha señalado este lunes a la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, como "presunta colaboradora necesaria" de la "estafa" que la 'trama Koldo' llevó a cabo en Baleares con la compra de mascarillas por parte del Govern y ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que actúe con "coherencia" y le exija "responsabilidades políticas", igual que hizo con el exministro de Transportes José Luis Ábalos.

Así lo ha indicado el dirigente 'popular' en una rueda de prensa en el Congreso tras registrar un escrito en el que pide formalmente la dimisión de Armengol. "Basta ya de que gente así no solo esté en política, sino que se dedique a atacar a gente digna, que ha hecho su trabajo, que tiene sus carreras, que tiene sus profesiones diferentes. ¿Él qué tiene?", ha afirmado Negueruela.