La ministra Pilar Alegría visita Mallorca para apoyar al PSIB

La ministra de Educación y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha ensalzado, este jueves, la labor del PSIB para conseguir que Baleares tenga "el sello del crecimiento económico". Acompañada de la presidenta del Govern y secretaria general del PSIB, Francina Armengol, Alegría ha intervenido en el acto previo a la proyección del documental 'Un partit per a un poble. La consolidació del socialisme a les Illes Balears: de la clandestinitat al lideratge', que se ha proyectado en CineCiutat para recordar la trayectoria de la formación en las Islas.

La portavoz socialista a nivel nacional ha dado las gracias por la invitación al acto, a la vez que ha reivindicado trabajos como este documental que "permiten echar la vista atrás para comprobar la historia que tiene nuestro partido". En su exposición, ha subrayado "cuántas dificultades tuvieron que vivir en los peores años de la clandestinidad, que han forjado la verdadera esencia del PSOE de Baleares". "Cuántos derechos y justicia social hemos sido capaces de darle a nuestros ciudadanos", ha reivindicado la ministra, que este viernes inaugura el Congreso de Formación Profesional de Baleares en Inca.

Alegría se ha dirigido al ex presidente del Govern Francesc Antich, presente en la sala, que junto con Armengol "han conseguido que Baleares tenga el sello del Siglo XXI, en el que se apuesta por la educación, la buena sanidad y con una identidad propia". A la labor de Antich, la ministra ha atribuido las primeras ideas sobre la ecotasa o las listas cremallera, "que luego se copiaron en todos los territorios" de España.

Este documental, según la ministra, tiene que servir para "reconocer esos valores y sueños por los que siempre hemos luchado, y hoy siguen estando vigentes: la igualdad, el reparto justo, la educación". Igualmente, Alegría ha recordado que existe una derecha que "lleva desde el primer momento instalada en la crispación y el ruido, que está muy cómoda en la fractura territorial, que sigue sin reconocer la riqueza territorial de nuestro país".

"Una derecha que desde el primer momento con sus votos está claramente al servicio de quienes están, frente a una oposición que desde el primer día ha dicho no a una reforma laboral, no a una subida del SMI, no a una ley por una muerte digna, no a una ley de Educación y FP, no a la subida de 400 euros para los becarios y no a la bonificación del transporte público", ha asegurado. Por ello, ha continuado, es "profundamente importante" que el PSIB siga estando "donde siempre ha estado y donde siempre ha querido estar, al lado de la gente".

Armengol, por su parte, ha asegurado que el PSIB es el partido que "mejor representa a Baleares, ahora y por muchos años". En esta línea, la secretaria general del PSIB ha destacado este homenaje de estos 30 años de historia del partido en Baleares, "con las mujeres y hombres que han hecho posible muchas cosas". "Sin vosotros y sin aquella gente que ha trabajando, nuestro partido no hubiese sido capaz de gobernar y de garantizar más derechos", ha indicado la dirigente balear, para después indicar que se deben sentir "orgullosos de ser quienes somos".

Armengol también ha agradecido a los presentes su labor y ha confesado que este jueves es "un día de orgullo y ilusión". "Vale la pena no olvidar la historia porque si no, no podemos proyectar bien el futuro". "Tenemos la obligación de dar el testimonio contemporáneo a quien a veces no sabe lo que ha sucedido", ha destacado Armengol, quien ha reafirmado que, durante esta legislatura, ha tenido la "oportunidad" de retomar proyectos que el socialista Antich había comenzado y la derecha no siguió. En palabras de Armengol, "ningún derecho está garantizado cuando gobierna la derecha porque destruir es muy fácil". "Necesitamos que de aquí a cuatro meses revalidemos porque somos un partido de gobierno para transformar la realidad de Baleares".

En el acto también han estado presentes el alcalde de Palma, José Hila, la presidenta del Consell de Mallorca y presidenta de la Federación Socialista de Mallorca, Catalina Cladera, el conseller de Educación y Formación Profesional, Martí March, la consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, la consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores, Rosario Sánchez, y la consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido, entre otros.