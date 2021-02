MÉS y PI vuelven a presentar, esta vez con Cs y PP, el recurso contra los PGE por incumplir el REB

MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca y El PI-Proposta per les Illes han vuelto a presentar este miércoles, esta vez junto a Cs y PP, la iniciativa para que el Parlament presente un recurso de inconstitucionalidad contra los Presupuestos Generales del Estado de 2021 por incumplir el Régimen Especial de Baleares (REB).

Los cinco partidos han formado una alianza para esta reivindicación, que se ha escenificado con una rueda de prensa a las puertas del Parlament, tras presentar el escrito en el registro.

Este martes, el pleno rechazó la propuesta original con el voto en contra de PSIB, Podemos y Vox: para obtener los 30 apoyos necesarios faltó el voto de dos diputados de Cs y PP, uno por hospitalización y el otro por motivos familiares.

En este sentido, el diputado del PI Josep Melià ha recalcado este miércoles que "quedó patente que esta iniciativa cuenta con el apoyo de la mayoría absoluta", y que si no salió adelante fue por la ausencia "justificada" de dos parlamentarios. Ahora, ha remarcado, los cinco grupos que firman la propuesta ya reúnen los 30 diputados necesarios.

El portavoz de MÉS per Menorca, Josep Castells, ha resaltado el hecho de que "cinco grupos que representan un abanico amplísimo de la sociedad balear se hayan puesto de acuerdo", frente a "otro bloque de dos partidos que anteponen los intereses de sus propios partidos y otro que defiende la desaparición de la autonomía".

Plazo hasta el 1 de abril

Este escrito se ha registrado para que se tramite por la vía de urgencia -el plazo para recurrir ante el Constitucional los PGE termina el 1 de abril-, si bien PI y MÉS también han pedido, paralelamente, impugnar la votación de este martes. Plantean que se declare nulo el resultado y se repita la votación en el próximo pleno, un asunto que tratarán de llevar este mismo miércoles a la Mesa y la Junta de Portavoces.

La diputada de MÉS per Mallorca Joana Aina Campomar ha criticado a Unidas Podemos y PSIB porque sus argumentos "son indefendibles" y la pandemia como pretexto para no atender el hecho insular en las cuentas de 2021 "es una excusa de mal pagador". "Es en este momento cuando es más necesario que a la gente de Baleares se les reconozca", ha mantenido.

Por su parte, la portavoz de Cs, Patricia Guasp, ha denunciado que "el Gobierno Sánchez-Iglesias sigue ninguneando a los ciudadanos de estas islas". La diputada ha remarcado que esta reivindicación ha sido ignorada durante años de gobiernos socialistas y populares, y ha criticado el papel de Vox en el pleno del martes, "como siempre buscando el titular fácil".

Finalmente, el portavoz adjunto del PP, Antoni Costa, ha exigido a la presidenta del Govern, Francina Armengol, que "cambie su discurso" porque "dice defender mucho los intereses de Baleares pero a la hora de la verdad agacha la cabeza ante Pedro Sánchez y se pliega a sus condiciones". También ha criticado a Vox por proponer una moción de censura contra Armengol "y una semana después" apoyar su voto.

Incumplimientos

Los grupos parlamentarios firmantes basan el recurso en el artículo 138 de la Constitución, que obliga al Estado a garantizar un equilibrio económico atendiendo en particular al hecho insular; el 'Estatut d'Autonomia'; y el Real Decreto aprobado en 2019 del Régimen Especial de Baleares, que determinaba que se debía incluir cada año en los PGE una asignación especial para Baleares a través del llamado 'factor de insularidad'.

A pesar de estas disposiciones legales, señalan estos partidos, la inversión pública en los PGE 2021 para Baleares está un 82 por ciento por debajo de la media de inversión de las diferentes Comunidades. La inversión en Baleares se cifra en 175 euros por habitante mientras que en Murcia, ejemplifican, sería de 418 euros.

También apelan a la "discriminación estructural" de Baleares y al incumplimiento "impune" de las inversiones estatutarias.