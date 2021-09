Los menores de 16 años ya pueden viajar gratis en los autobuses interurbanos, el tren y el metro

La Conselleria de Movilidad y Vivienda ha informado que, a partir del 17 de septiembre, se amplía la franja de edad de los niños que pueden viajar gratis con el TIB.

Según ha detallado la Conselleria en una nota de prensa, la gratuidad del bus interurbano, tren y metro hasta los 16 años beneficiará a más de 12.000 jóvenes que actualmente ya tienen la Tarjeta Intermodal y el objetivo es que, con la nueva medida, se incremente el número de jóvenes que lo utilicen.

Durante los primeros seis meses de 2021, los menores de entre 12 y 16 años hicieron 102.000 viajes en la red del TIB, con un precio medio por viaje de 0,99 euros.

Los menores de esta franja de edad que ya disponen de Tarjeta Intermodal de perfil joven no tienen que hacer ninguna gestión en su tarjeta, automáticamente se les aplicará la gratuidad. Desde el 17 de septiembre sus viajes ya no tienen coste y por tanto no se les descontará dinero de su saldo.

La Conselleria ha recordado que, para beneficiarse de la medida, el menor debe tener la Tarjeta Intermodal, por lo tanto, aquellos que no la tengan la pueden tramitar en cualquier punto de atención al usuario del TIB en Palma, Inca y Manacor o en las OAC de Llucmajor, Marratxí, así como a las oficinas habilitadas a los polideportivos de Santa Ponça y Magaluf.