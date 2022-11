Melià lamenta la "perversión" a la que el Govern ha sometido la 'ecotasa'

El portavoz parlamentario de El PI-Proposta per les Illes Balears, Josep Melià, ha lamentado este lunes la "perversión" a la que el Govern ha sometido el impuesto de turismo sostenible (ITS) o 'ecotasa'. Según ha informado El PI en una nota de prensa, Melià ha criticado la "perversión" a la que el Govern ha sometido el impuesto de turismo sostenible.

"Hemos denunciado desde El PI que la 'ecotasa' no puede servir para todo. No puede ser un cajón de sastre donde se perviertan las finalidades por las que fue aprobado. Defendemos que el impuesto de turismo sostenible tiene que servir para financiar proyectos con relación al medio ambiente y para la mejora turística", ha dicho. Asimismo, el diputado ha recordado que durante la tramitación de la ley no se aceptaron determinadas enmiendas de El PI que hubieran servido para evitar la "arbitrariedad" actual del Govern.

"La comisión no está bien planteada porque da una mayoría al Govern que hace y deshace y elige los proyectos que quiere. Durante la tramitación de la ley presentamos iniciativas para que la sociedad civil fuera determinante y hubiera un pacto y consenso a la hora de elegir los proyectos", ha asegurado.

Con todo, Melià ha señalado que en su momento también se solicitó que la mitad de los recursos recaudados por este tributo quedaran en los municipios donde se hubiera generado para garantizar que buena parte de este dinero revirtiera en la mejora turística de estos. "La 'ecotasa' no es para financiar políticas de vivienda ni los proyectos del Govern. El Ejecutivo no tiene en cuenta los proyectos de los municipios, son los grandes olvidados. Es necesaria una revisión y modificación de la norma para volver a la naturaleza inicial del tributo".