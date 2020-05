Mallorca, Ibiza y Menorca pasan a la fase 2

El Ministerio de Sanidad ha hecho público que Mallorca, Menorca e Ibiza pasan a la fase 2 del plan de salida del confinamiento, a partir del próximo lunes 25 de mayo, lo que supondrá un nuevo alivio de las restricciones que sufren los ciudadanos de estos territorios.

Todo Baleares ya está en la fase 2

Cabe recordar que Formentera entró en la Fase 2 el pasado 18 de mayo, por lo que a partir del próximo lunes todo Baleares estará en el mismo nivel de la desescalada.

A día 20 de mayo -la fecha límite para solicitar el cambio de fase-, Baleares registraba un total de 2.018 casos confirmados y 221 fallecidos. Menorca es la isla que registra una mejor evolución de la pandemia, ya que lleva 15 días sin registrar ningún contagio.

Al margen de la decisión de los expertos del plan de desescalada, el Govern balear insistió en que Mallorca, Menorca e Ibiza se encontraban preparadas para pasar a la fase 2.

En una entrevista en el programa Julia en la Onda, de Onda Cero, Francina Armengol, Presidenta del Govern balear, subrayó que la evolución de la pandemia en las islas ha sido favorable, ya que “solo nos quedan en activo 237 casos de covid19”. Por eso, insistía que “estamos preparados para la fase 2”.

También Javier Arranz, Portavoz del comité autonómico de gestión de enfermedades infecciosas de Baleares, aseguraba que el repunte de contagios que se había registrado en los últimos días en las islas no influiría en avanzar de fase. “Tenemos más casos porque se hacen más pruebas en Atención primaria. No tenemos ningún repunte ni rebrote en un sitio concreto, son casos puntuales y sin patrón. Nos deja tranquilos que la transmisión no es importante, sino que son casos aislados”.

Requisitos para cambiar de fase

Según la Orden SND/387/2020, de 3 de mayo, publicada en el BOE, los requisitos que tienen que cumplir las comunidades autónomas para pedir el cambio de fase se refieren a la capacidad sanitaria para hacer frente a un rebrote y la evolución epidemiológica del territorio, con control de casos activos y capacidad de identificación, aislamiento y control de los mismos:

- Disponer o tener acceso o capacidad de instalar en un plazo máximo de cinco días entre 1,5 y dos camas de cuidados intensivos (UCI) por cada 10.000 habitantes.

- Disponer o tener acceso o capacidad de instalar en un plazo máximo de cinco días entre 37 y 40 camas para enfermos agudos por cada 10.000 habitantes.

- Análisis de la situación y evolución esperada en el territorio y de los mecanismos para reducir el riesgo de transmisión en la población: se refiere a sistemas de alerta precoz y vigilancia epidemiológica, identificación y contención rápida de fuentes de contagio, capacidad de aislamiento y control de las fuentes de contagio confirmadas y potenciales.

