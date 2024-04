Isabel Moreno, la primera catedrática de biología marina de España: "Espero que las jóvenes no se queden atrás"

El Hotel GPRO Valparaíso Palace & Spa será el escenario del esperado IV Foro Talento, organizado por Onda Cero Mallorca. El evento se va a celebrar este viernes, 26 de abril, a partir de las 10.00 horas, con la participación de mujeres pioneras con interesantes historias que deben ser contadas desde la perspectiva femenina de la veteranía. Este es el caso de las mujeres que nos acompañarán en la mesa de pioneras, como son la científica Isabel Moreno, la actriz Aina Frau, la directora del Instituto Balear de la Mujer (IB-Dona), Catalina Salom, y la vicepresidenta y consellera de Cultura y Patrimonio del Consell de Mallorca, Antònia Roca.

Por este motivo, Isabel Moreno, la primera catedrática de biología marina de España, ha querido lanzar este mensaje a la nueva generación de mujeres científicas: "Espero que las jóvenes no se queden atrás". Lo ha hecho en una entrevista concedida a esta radio, en la que ha hablado de los obstáculos superados al inicio de su carrera profesional. "Me costó que me invitarán a campañas oceanográficas, pero en los casos en los que se rompen moldes no hay que tener prisa", ha asegurado en los micrófonos de Onda Cero Mallorca.

Entre otros asuntos en materia de Igualdad, con ella abordaremos el papel de la mujer en la Ciencia y cómo ha evolucionado la presencia de mujeres en el ámbito universitario. "Las familias tienen que apoyar. Hay muchas chicas estudiando, pero falta empuje", ha explicado. Para conocer la historia de Isabel Moreno, una de las mujeres referentes en el mundo científico, y asistir al Foro Talento 2024 en Mallorca, sólo hay que inscribirse aquí, ya que la entrada es gratuita.