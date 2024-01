Las inmobiliarias de Baleares prevén menos venta de viviendas y subida de precios para 2024

BalearesLa Asociación Balear de Inmobiliarias Nacionales e Internacionales (Abini) ha afirmado que la vivienda "sigue siendo cara" para residentes y turistas en Baleares pero evidencia "un tímido cambio de tendencia" para 2024, tras realizar un estudio de la situación actual de la vivienda en esta comunidad, a través de datos publicados por el Colegio de Registradores, el Colegio de Notarios, la Fundación Impulsa Balears y del Instituto Balear de Estadística (Ibestat).

En una nota de prensa, Abini ha informado que las perspectivas de cara a 2024 en materia de vivienda en Baleares "no son del todo tranquilizadoras" ya que a pesar de la bajada en número de ventas de inmuebles los precios seguirán escalando.

Aún a falta de datos definitivos, la Asociación ha estimado que, comparado con el año anterior, el número de compraventas ha bajado aproximadamente un 25% y, a pesar de ello, los precios habrán subido en torno a un 9%.

Esta anomalía se debe, según ha considerado, a la falta crónica de vivienda asequible, al aumento importante de los costes de construcción, que son de aproximadamente un 30%, y la muy limitada disponibilidad de suelo para dar una solución habitacional a la población existente y el aumento de población que viene.

En todo caso, y como datos favorables respecto a índices interanuales, las cifras macroeconómicas son mejores que hace 12 meses porque la inflación y el aumento de intereses parece que han tocado techo.

La Asociación ha apuntado que Baleares presenta una economía "fuerte" y, por tanto, gracias al comportamiento turístico y a un endeudamiento inferior a la media europea, las perspectivas para este 2024 son "positivas".

Un escenario al que, ha creído, hay que sumarle las decisiones adoptadas por el nuevo Govern respecto a los impuestos relacionados con la vivienda y el ahorro. Pues, la reducción del Impuesto de Patrimonio, con un límite exento hasta los tres millones de euros, sumado a la supresión en el Impuesto de Donaciones y Sucesiones entre familiares de primer grado corrigen una situación que, para Abini, era "contraproducente" al penalizar fiscalmente el ahorro.

Así, para este 2024 se espera una evolución del mercado inmobiliario "sin grandes sobresaltos". La confianza del comprador extranjero, que sigue viendo Baleares como una región cara para adquirir una vivienda, se recuperará de forma "moderada" y la velocidad de compra volverá a tener el ritmo habitual.

Los años post COVID, 2021 y 2022, representaron un ejercicio de vertiginosos movimientos inmobiliarios. Ese ritmo, totalmente "insostenible", sin embargo, no tiene visos de volver y se entra en una fase de consolidación.

¿POR QUÉ NO BAJAN LOS PRECIOS?

La falta de oferta, con el déficit de vivienda acumulada, hacen que difícilmente bajen los precios de manera generalizada en Baleares.

Unos precios elevados que son debidos, en gran parte, a que la producción de nuevas viviendas se ha tenido que centrar en vivienda de altos precios por el coste elevado de la materia prima, suelo y construcción. Tanto es así que el precio medio de la vivienda de obra nueva aumentó un 26% en tan solo dos años, precisamente 2021 y 2022.

IMPACTO SOBRE EL ACCESO A LA VIVIENDA

Esto tiene un impacto sobre el acceso a la vivienda y es que, si se compara a Baleares con otras comunidades, por ejemplo con la Comunidad de Madrid, los residentes en las Islas han de destinar 18 años de sueldo íntegro para poder comprar una casa. Mientras, en Madrid, se necesitan solo 9,5 años.

Y si a ello se le suman otros aspectos como el aumento en un 30% del coste de producción, la falta total de suelo, especialmente el plurifamiliar, el aumento poblacional que está sufriendo Baleares, que se ha convertido en la Comunidad Autónoma que más crece, o el aumento de costes de energía, la inflación y el aumento de los tipos de interés hace que las Islas sufran una emergencia habitacional.

EMERGENCIA HABITACIONAL

Para Abini, es evidente que Baleares sufre una emergencia habitacional, como muestra que en el tercer trimestre del año pasado se aprobaron 379 expedientes de obra nueva, cuando se necesitarían 1.750 por trimestre o, lo que es lo mismo, 7.000 por año.

Ante esta problemática, ha reivindicado la necesidad de tener un registro Balear "fiable" de viviendas vacías para poder adoptar políticas "acertadas" mediante la toma de datos de los Observatorios de Vivienda que están poniendo en marcha el Govern y el Ayuntamiento de Palma.

DEPENDENCIA DEL MERCADO INTERNACIONAL

Otra problemática, según la Asociación, es que la vivienda queda reservada al comprador extranjero por su mayor capacidad de compra, como apunta el Colegio de Registradores que, teniendo en cuenta operaciones superiores a 600.000 euros, indica que los extranjeros superan una cuota del 60% de operaciones --el 75% de estos son Comunitarios--.

Por lo tanto, ha considerado necesario generar vivienda reservada al residente balear y que su precio sea "accesible" teniendo en cuenta la capacidad de compra que genera la economía insular.

IMPACTO RECAUDACIÓN FISCAL BAJADA DE COMPRAVENTAS

En todo caso, según Abini, para entender por qué se da la situación actual hay que analizar de dónde se viene. El 2021 y 2022, el post pandemia, fue un año explosivo en aumento de compraventas. En 2023, en cambio, hubo una bajada en torno a un 25%. Esta disminución, sin embargo, ha lamentado, no estuvo reflejada en los presupuestos de la Comunidad que apostó por una recaudación igualmente fuerte en materia de Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentales (AJD).

Por este motivo, ha explicado, en el tercer trimestre la pérdida de ingresos se cifró en 130 millones de euros y, viendo el comportamiento del último trimestre del año, difícilmente se recuperará esta pérdida.

SOLUCIONES

Frente a este desequilibrio, la Asociación ha considerado que se necesita "urgentemente" una producción de vivienda "asequible" a una escala importante. "La nueva vivienda a precio limitado está reservada a primera vivienda de residentes en Baleares y debemos asegurarnos que se produzca lo más pronto posible en colaboración público privada", ha manifestado, añadiendo que "es difícil de entender que nuevamente entre Administraciones se vayan bloqueando iniciativas como el Decreto de Emergencia Habitacional que desde varios Ayuntamientos se niegan a aplicar, o sencillamente no han respondido". "El problema es muy serio y no es admisible que no se actúe de manera rápida y eficiente", ha subrayado.

Además, ha creído "necesario crear un Observatorio de Vivienda de Baleares y en Palma" y ha celebrado que recientemente se haya anunciado su creación. Y, también, ha solicitado la regulación de la actividad de Agente Inmobiliario, dado que "es una imprudencia y un riesgo para los consumidores que no exista ningún requerimiento previo, un mínimo de formación ni ningún control sobre una actividad que trata algo tan sensible como alquilar o comprar una vivienda".

El objetivo de Abini, con todo, "es evitar la exclusión residencial, mantener el bienestar y dar un presente y futuro a las generaciones que nos siguen". "Creemos que estas premisas tienen que ser una prioridad absoluta y una responsabilidad de forma transversal en Baleares", ha concluido.