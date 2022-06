Hila cesa a Sonia Vivas y cancela la 'Pride Week'

El alcalde de Palma, José Hila, ha firmado este jueves el decreto de cese de la hasta ahora regidora de Justicia Social, Feminismo e Igualdad, Sonia Vivas.

Así lo han confirmado fuentes municipales a Europa Press, que han adelantado, igualmente, que se cancela toda la programación de la 'Pride Week'.

En el decreto, el primer edil asigna a la regidora Elena Navarro las áreas de Vivas, así como su integración en la Junta de Gobierno como miembro y como regidora secretaria suplente.

El cese de Vivas y la cancelación de la primera 'Pride Week' de Palma llega apenas una semana después de la rueda de prensa de presentación de los actos y las polémicas declaraciones de la organizadora del evento, Kristin Hansen, que han generado la crisis entre los socios de gobierno en el Ayuntamiento de Palma.

A las críticas de los socios de gobierno y entidades como Ben Amics tanto al espíritu de la celebración, presentada como medio de atracción turística, como a las declaraciones de Hansen --afirmó, entre otras cosas, que la Pride atraería a gente de los pueblos "que nunca habían visto una lesbiana"-- siguió el anuncio de Putochinomaricón, uno de los artistas principales, de no participar en la 'Pride'.

Sin embargo, después de que este mismo miércoles Hila descartara tanto el cese de Vivas como la cancelación de la Pride, haciendo un llamamiento a "esperar su celebración para juzgar", los hechos se precipitaron a las pocas horas.

MÉS per Palma emitió un comunicado anunciando que no participaría en la 'Pride Week' por su "tursitificación y mercantilización" y pidiendo a Podemos que no "erosionara" el gobierno municipal.

Horas después, Sonia Vivas y el edil Rodrigo Romero respondieron en un comunicado en nombre de Unidas Podemos rechazando los ataques de Truyol y recordándole su imputación en un delito medioambiental y su "nefasta gestión" del PGOU.

Sin embargo, Podemos Palma y Esquerra Unida se desvincularon de este comunicado asegurando que no partía de ninguna decisión orgánica ni política de los partidos.

La entidad Ben Amics también reclamó este miércoles el cese Vivas y la cancelación de la Pride.