Govern y Consells cruzarán datos con la Agencia Tributaria para detectar alquileres turísticos ilegales

El Govern, los Consells Insulars y la Agencia Tributaria compartirán datos para detectar la oferta de alquileres turísticos ilegales, tramitar el cobro del Impuesto de Turismo Sotenible (ITS) y, si procede, abrir los expedientes correspondientes.Así lo han anunciado el presidente de la institución insular, Llorenç Galmés, y el vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, en una rueda de prensa tras el primer encuentro institucional mantenido este lunes.

De esta manera, el Govern ha aclarado que, antes de final de año, la Agencia Tributaria de Baleares (ATIB) iniciará una campaña para controlar si los arrendamientos que gestionan las empresas intermediarias están dados de alta en el censo del ITS. Unos datos que han sido proporcionados por Agencia Tributaria desde hace unas semanas.

El Govern tiende así la mano al Consell de Mallorca para luchar contra el intrusismo y la oferta ilegal turística. El Ejecutivo Autonómico se compromete a llevar a cabo un plan de control de la ecotasa a través de la Agencia Tributaria Autonómica. "Esta información se trasladará al Consell insular para que pueda abrir expediente contra aquellos pisos de alquiler turístico que no tengan licencia", ha explicado Antoni Costa. Esta información se remitirá a los Consells, que cotejarán si estos alquileres turísticos disponen o no de licencia, si han declarado el cobro del ITS y, en caso de irregularidades, se tramitará el correspondiente expediente sancionador.

Por su parte, el presidente de la institución insular ha asegurado que actualmente hay "un año de retraso en la tramitación de 4.000 expedientes debido a la mala gestión del anterior equipo de gobierno". Además, desde el Govern apuestan porque la financiación para la institución insular se haga a través de la ecotasa y los fondos europeos, con fondos de carácter finalistas que se destinarán a los proyectos que ya se puedan ejecutar en 2024.