Galmés y Martínez oficializan su candidatura para presidir el PP de Mallorca y Palma

El candidato a la presidencia del Partido Popular de Mallorca, Llorenç Galmés, y el candidato a la presidencia de la formación en Palma, Jaime Martínez, han registrado este viernes por la mañana en la sede del PP los avales con los que oficializan sus candidaturas.

En declaraciones a los medios tras presentar los avales, Galmés ha explicado que la suya es una candidatura "de integración" para trabajar dentro del partido, pero sobre todo "con el objetivo de recuperar las instituciones".

De acuerdo con el candidato, se trabajará durante los dos años y medio que quedan hasta las próximas elecciones para "demostrar a toda la ciudadanía que hay a una alternativa al pacto de izquierdas y a su manera de gobernar las instituciones". En total, más de 1.500 personas han avalado a Galmés para presentar su candidatura al congreso del próximo 27 de febrero.

Además, ha agradecido el trabajo realizado "los 365 días del año" al presidente del PP de Mallorca, Jeroni Salom, quien ha ocupado el cargo de la junta insular durante los últimos ocho años. También ha expresado su agradecimiento al presidente del PP balear, Biel Company, y al líder de la formación a nivel nacional, Pablo Casado, por su "apoyo incondicional".

El portavoz del PP en el Consell de Mallorca ha explicado que por el momento no hay ninguna otra candidatura y que el plazo para registrar los avales finaliza este viernes por la tarde.

CANDIDATURA A LA JUNTA TERRITORIAL DE PALMA

Por su parte, el exconseller de Turismo del Govern de José Ramón Bauzá y candidato a la presidencia del PP de Palma, Jaime Martínez, ha destacado que ha recogido avales de los distritos para presentar una candidatura "fuerte y unida". En total, cuenta con 360 avales, por encima de los 100 que eran necesarios para presentar una candidatura.

"Estos 10 días de trabajo hemos hablado con todo el mundo y me han traslado este apoyo", ha señalado Martínez, quien ha resaltado la importancia de que el PP esté fuerte de cara a las próximas elecciones. "Soy de Palma, he nacido en Palma, soy palmesano y me preocupa todo lo que preocupa a los ciudadanos cada día", ha indicado.

Cabe recordar que el pasado 19 de enero, la actual presidenta de la junta territorial del Partido Popular (PP) de Palma, Margalida Durán, comunicó que no se presentaría a la reelección en el cargo, tras presidir durante cinco años la formación en la capital balear. "Es bueno que entre otra persona delante de mí y yo me ponga al lado a ayudar, he estado un tiempo tirando del carro y ahora voy a colaborar en todo lo sea necesario", explicó en declaraciones a Europa Press.