Feijóo: "Votando al PP, Prohens será presidenta sin pactos y sin estar secuestrada por las minorías"

El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este miércoles que votando este domingo al PP, Marga Prohens será presidenta "directamente y sin pactos" y sin tener que quedar "secuestrada por las minorías".

El líder 'popular' ha participado en el acto central de campaña del PP de Baleares, que ha reunido en el Trui Teatre de Palma, a unos 1.500 militantes y simpatizantes.

"Si queréis que gane el PP, votad al PP. Si queréis que gobierne el PP, votad al PP", ha afirmado Feijóo, que ha acompañado a la candidata a la presidencia del Govern, Marga Prohens; al candidato a la presidencia del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés; y al candidato a la alcaldía de Palma, Jaime Martínez, entre otros.

El presidente nacional del PP ha argumentado que Baleares necesita a Prohens "porque representa el futuro, frente a Francina Armengol, que representa el pasado".

Feijóó ha asegurado que tanto Armengol como Pedro Sánchez sólo pueden ofrecer "una suma de perdedores, porque ya han reconocido su derrota y porque saben que sus gobiernos no merecen la victoria".

Prohens, en la misma línea, ha insistido en que cada voto que no va al PP "va a Pedro Sánchez" y ha pedido no votar a partidos que puede que no alcancen representación o que "pueden convertirse en una tómbola que no se sabe a quién puede acabar beneficiando".

Marga Prohens ha definido la cita electoral del domingo como una moción de censura al 'sanchismo'. "Las mociones de censura se hacen en la calle, en los barrios y el domingo tenemos la oportunidad de decir Sánchez sí o Sánchez no. En Baleares, el domingo diremos Sánchez no", ha afirmado.

La líder del PP en Baleares ha asegurado que toda España necesita pasar página al Pedro Sánchez, aunque Baleares "un poquito más" porque tiene "la mala suerte" de tener a la presidenta "campeona del sanchismo".

Prohens ha añadido que detrás de la papeleta del PP está la defensa de la propiedad privada contra los okupas, la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones --que se ha comprometido a aprobar en los 100 primeros días de gobierno--, los autónomos, las familias de toda clase, las personas mayores y la clase media, "que tiene que volver a recuperar la voz".

EL CAMBIO IMPRESCINDIBLE

Durante su intervención, el líder 'popular' ha asegurado que en sus visitas a Baleares ha percibido la "ilusión" por el cambio "imprescindible" en Baleares y en España.

Feijóo ha asegurado que "los amigos de Sánchez" están "nerviosos" y "hacen cosas raras" y se ha referido al acto de campaña del PSIB con el presidente del Gobierno en el que aseguraron que asistieron más de 2.000 personas en un espacio con aforo para medio millar.

El presidente del PP ha señalado que este domingo, Baleares podrá "empezar a pasar página de la mala política, de la frivolidad y de la inexperiencia".

Mientras hacía referencia a las consecuencias de la 'ley del sólo sí es sí', Feijóo ha aprovechado para criticar el "silencio vergonzoso" de Pedro Sánchez ante el "escándalo" de las menores tuteladas. "No lo vamos a olvidar en las urnas", ha afirmado.

Feijóo ha sido precedido en su intervención por Jaime Martínez, que ha dado la bienvenida y ha intervenido en primer lugar, y por el candidato al Consell de Mallorca, Llorenç Galmés. Sobre el candidato a la alcaldía, ha afirmado que "reconstruirá la mejor ciudad del mundo", mientras que se ha mostrado "convencido" de que Galmés será el próximo presidente del Consell de Mallorca.

UNA PRESIDENTA EXIGENTE

Alberto Núñez Feijóo ha pedido a Marga Prohens que, si es presidenta, sea "exigente y sepa priorizar los temas que preocupan a los ciudadanos de Baleares y los déficits del archipiélago".

"Sé que nos dará quebraderos de cabeza. Lo asumo y no me importa", ha dicho.

En este punto, el líder 'popular' se ha comprometido a mejorar los abastecimientos de agua, compensar las desventajas de la inseguridad y mejorar los servicios públicos y la seguridad.

DEFENSA DE LA PROPIEDAD PRIVADA

A la seguridad ha dedicado buena parte de su discurso la candidata del PP a la presidencia del Govern, especialmente en lo relacionado con la okupación, que ha despertado una mayor reacción y aplausos entre los congregados.

En este sentido, Prohens ha asegurado que en las papeletas del PP "no está defender a los okupas" como, a su juicio, hace Francina Armengol. "No me voy a poner en el lado de los delincuentes", ha señalado. Según Prohens, la líder socialista "no ha escuchado el miedo de los vecinos".