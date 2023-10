La digitalización es clave para incrementar la competitividad

Los tiempos cambian y con ellos, las demandas de los clientes. Muchas empresas ven como sus competidores avanzan mientras ellas se quedan atrás. La solución pasa por la transformación digital, un concepto más de moda que nunca que ayuda a las empresas a aprovechar las herramientas digitales para ser más eficientes, competitivas y eficaces. En EAE Business School Barcelona hace muchos años que son conscientes de estas necesidades y por eso ofrecen cursos, 100% financiados por los fondos Next Generation, para que esta digitalización deje de ser un concepto abstracto para convertirse en una realidad.

AVANZAR EN UN MUNDO GLOBALIZADO

La globalización no es un fenómeno nuevo y muchas empresas se han actualizado para seguir dando el mejor servicio frente a sus competidores. De echo, según apunta Patricia Díez, profesora de EAE Business School Barcelona y consultora en estrategias para empresas en el sector turístico, las empresas que no hayan hecho ya esta transformación digital, deberían hacerla con urgencia y recuerda que “Internet no es el futuro, es el presente”.

Las grandes empresas ya han hecho esta transformación, pero son las pymes las que han de actualizarse para seguir siendo eficientes y llegar al cliente reduciendo tiempo y costes.

NUNCA ES TARDE

Si tu empresa aún no ha hecho el cambio a una digitalización, la solución ya está aquí. EAE Business School Barcelona ofrece programas de transformación digital que te ayudarán a generar nuevas oportunidades de negocio.

Joaquín Azcue, profesor en transformación digital de EAE Business School Barcelona, que insiste en que “aquellas empresas que no sean conscientes de la importancia de esta digitalización, verán como viene otra empresa a robarle clientes”. En este sentido, recuerda que las herramientas digitales son fundamentales tanto para la comunicación como para incrementar la eficiencia empresarial.

BALEARES Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

En una comunidad como Baleares, el flujo turístico varía durante todo el año y es importante calcular con tiempo esta demanda. Para ello, las herramientas digitales son clave. Las empresas del sector turístico no podrán hacer un análisis de las ventas ni predisponerse a captar una mayor cantidad de clientes, incrementando así la rentabilidad, sin una transformación digital.

Por todo ello, no hay tiempo que perder. Realiza ya una transformación digital en tu empresa. Aprende cómo en EAE Business School Barcelona.