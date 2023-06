Se constituye el Grupo Mixto en el Parlament con Més per Menorca, UP y S'Unió

Los representantes de los partidos Més per Menorca (MxM), Unidas Podemos (UP) y Sa Unió en el Parlament han acordado este martes la constitución del Grupo Mixto y nombrar portavoz al diputado de MxM, Josep Castells, y portavoz suplente a la diputada de UP, Cristina Gómez. Así lo han comunicado los representantes de las tres formaciones, tras registrar un escrito en el que confirman su integración en dicho grupo parlamentario.

El escrito también está rubricado, además de por los dos parlamentarios mencionados, por Joana Gomila (MxM) y Llorenç Córdoba (Sa Unió). Los partidos han llegado a este acuerdo horas después de que este martes, el representante de Sa Unió criticara que el retraso para la constitución del mismo radicaba en la negativa de Més per Menorca a que el representante Formentera ostentara una portavocía del grupo.

En la rueda de prensa posterior a la ronda de contactos con el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, Córdoba ha censurado que el cabeza de lista de Més per Menorca, Josep Castells, que "dice defender los intereses de Menorca frente a la isla centralista --en referencia a Mallorca--, ahora prefiera defender este tipo de intereses robando los de otra isla como es Formentera".

MÉS PER MENORCA CREE QUE HABRÍA "INCOMPATIBILIDAD DE CARGOS"

Por su parte, Més per Menorca ha argumentado que la diferencia entre los partidos se debía a la dificultad para "encontrar las fórmulas que hicieran posible que el diputado de Formentera pudiera compatibilizar el cargo de diputado, con el de presidente del Consell de Formentera --como es el caso de Llorenç Córdoba--". La formación menorquina ha puntualizado que cuando un diputado presidía un consell insular "siempre se había integrado en un grupo mayor", lo que hacía que su dedicación como diputado se redujera para asistir a los plenos de la institución insular.

"Ahora bien, la incorporación de un presidente de un consell en un pequeño grupo, como es el Mixto, plantea complejidades, ya que la dedicación que requiere ser presidente de un consell no permite pasar gran parte de la semana en Palma, como se ven obligados a estar el resto de diputados de grupos pequeños", ha aseverado Més per Menorca. Y han ejemplificado esta cuestión en que de los diputados del Grupo Mixto deben "repartirse rotatoriamente la presencia en las diversas comisiones, que se reúnen varios días de la semana".

Por otra parte, podría resultar "insólito" que un presidente de un consell haga preguntas de control parlamentario a un Govern "con el que, además, presenta una afinidad política". Por ese motivo, el partido considera que es "obvio" que el tipo de interacción política que "debe existir entre un consell insular y el Govern no es el propio del control parlamentario". "Lo mismo puede decirse respecto a compatibilizar el cargo de presidente de un consell y asumir el cargo de portavoz de un grupo, que implica la asunción de obligaciones adicionales que suponen presencia física en el Parlament", ha manifestado.

El portavoz de Més por Menorca, Josep Castells, ha defendido que las conversaciones que han mantenido con Córdoba hacen referencia "a ajustar la organización del grupo y la dedicación que él puede tener en el cargo de diputado". "Para el presidente de un consell es muy gravoso tener que pasar un día a la semana en Palma para asistir al pleno y, después, tener que desplazarse otro día para asistir a las juntas de portavoces, u otro para asistir al par de comisiones que le corresponderían", ha detallado.

Así, se ha acordado un reparto de tareas que hace "viable" la compatibilidad de ambos cargos --actualmente también compatibiliza ambos cargos el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, pero en su caso integrado dentro del Grupo Popular-- y al mismo tiempo se pretende "permitir al diputado de Formentera realizar su labor de representación de los intereses de sus electores en el Parlament".