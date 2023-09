Cientos de expedientes que sancionan la oferta ilegal se acumulan en el área de Turismo del consell de Mallorca

El Consell de Mallorca acumula retrasos de hasta un año en la sanción de la oferta vacacional ilegal. Así lo remarca el nuevo conseller de turismo del Consell de Mallorca, José Marcial Rodríguez, mientras explica la situación en la que se ha encontrado su departamento al entrar en el equipo de gobierno insular tras las elecciones de mayo.

"No se ha actuado contra la oferta ilegal y el método sancionador es arcaico," ha denunciado Marcial Rodríguez en una entrevista concedida este lunes al programa Más de uno Mallorca. En palabras del conseller de Turismo de Mallorca, "han fallado las formas, el sistema de gestión, el proceso" en la inspección y sanción de la oferta ilegal.

Por ello, "no ha sido eficaz para eliminar la oferta ilegal" que "hasta 2023 ha cambiado y ha crecido", según ha denunciado Marcíal Rodríguez. El método de inspección y sanción, además, no es "eficaz" y utiliza "medidas muy antiguas y arcaicas, que no consiguen el efecto que buscan."

El nuevo conseller de Turismo se ha comprometido en los micrófonos de Onda Cero a cambiar el método de inspección, apertura de expedientes sancionadores y comunicación de éstos a los afectados "no solamente con más recursos humanos" sino también "con tecnología". Por ello, el titular del departamento del consell de Mallorca habla de acelerar y agilizar la administración.

José Marcial Rodríguez también ha confirmado que "habrá cambios en la promoción turística" de Mallorca, a falta de analizar la estacionalidad turística de la isla. El conseller insular señala que "Mallorca no está saturada, más allá de determinados momentos y lugares", por lo que apuesta por servirse de la tecnología para conocer y gestionar el comportamiento de los visitantes.

Uno de los objetivos que se ha marcado el conseller de Turismo del Consell de Mallorca es el de "mejorar la convivencia entre residentes y visitantes" y "crear una marca Mallorca" con una estrategia turística que ya veremos en la próxima gran feria en la que participará el consell, la WTM de Londres en el mes de noviembre.