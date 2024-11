Centenares de personas se manifiestan en Palma para pedir fin de la violencia dividido en dos manifestaciones

El feminismo, dividido en dos manifestaciones que han congregado a cerca de un millar de personas en total, ha exigido en la tarde de este lunes en Palma el cese de la violencia machista. La primera manifestación con motivo del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora los 25 de noviembre, ha sido convocada por la Coordinadora Transfeminista de Mallorca y ha reunido a cerca de 400 personas, según fuentes policiales y de la Delegación del Gobierno. La segunda, del Moviment Feminista, a unas 600, aproximadamente.

Así, la primera de las marchas, en la que los asistentes han clamado contra la "alianza criminal" que conforman "el patriarcado y el capital" ha arrancado pasadas las 18.00 horas desde la plaza de España y ha finalizado, poco más de media hora después, en la de Cort. Los manifestantes, entre los que se encontraban representantes de MÉS per Mallorca y de Unidas Podemos, también han remarcado que las mujeres fallecidas como consecuencia de la violencia machista "no son muertas" sino "asesinadas" y han llamado a la "acción directa" contra el patriarcado. Asimismo, han portado pancartas en las que se podía leer, por ejemplo, que "la vergüenza debe cambiar de bando".

El lema de esta manifestación ha sido 'Contra la violencia machista, organicemos la autodefensa feminista'. Para la portavoz de la Coordinadora Transfeminista Saskia Vallori, esto es necesario ante "la amplificación de los discursos reaccionarios que estamos viendo y viviendo, y ante el consecuente aumento de las violencias machistas y sexuales". Vallori también ha subrayado la necesidad de tener en cuenta que la violencia machista es "estructural" y que, por lo tanto, "está legitimada por las instituciones". "El capital y el patriarcado trabajan juntos para asegurar que las mujeres de clase trabajadora continuemos con la reproducción y las tareas de cuidados de forma gratuita", ha advertido en declaraciones a los medios antes de comenzar el recorrido.

Así, ha instado a todas las mujeres, especialmente a las de clase trabajadora, a organizarse "no solo los días de protesta". "Solo así podremos hacer que la vergüenza y el miedo cambien de bando y sean los agresores quienes no puedan salir a las calles, y no las mujeres", ha dicho. Aunque el feminismo de Mallorca, como en otras partes de España, se ha manifestado por separado, Vallori ha justificado la división en la creencia de que las mujeres trabajadoras sufren "de manera más virulenta la violencia machista e institucional".

No obstante, la portavoz de la Coordinadora Transfeminista ha llamado a la unidad, pues a su juicio es lo que dará al movimiento "el poder de cambiar las cosas". "Es más urgente que nunca volver a organizar un movimiento feminista unitario, que combata los discursos reaccionarios, que sea combativo y tenga un foco de clase", ha insistido. En Cort, los centenares de manifestantes han continuado cantando consignas al ritmo de una batucada. "Patriarcado y capital, alianza criminal", "Contra el patriarcado, acción directa", "No son muertas, son asesinadas", "Queremos ser libres, no valientes" o "Con ropa, sin ropa, mi cuerpo no se toca" han sido algunas de ellas.

Los manifestantes, además de dos grandes pancartas en las con mensajes similares --"Contra el patriarcado, autodefensa socialista" y "Contra la violencia patriarcal, autodefensa y contraataque"-- han portado banderas rojas y moradas, así como otras esteladas y de Palestina. Para finalizar han leído un manifiesto en el que han advertido la existencia de discursos que pretenden ir en contra del movimiento feminista y de sus avances conseguidos por los derechos de las mujeres.

También han hecho referencia a casos recientes de violencia machista y sexual en los que se han visto involucrados el exdiputado Iñigo Errejón o el del directivo de Catalunya Radio Saúl Gordillo, así como el del francés Dominique Pelicot. "Su impunidad se acaba cuando el apoyo mutuo, la organización y la conciencia feminista llega a todas las mujeres", han sentenciado.

LA SEGUNDA MANIFESTACIÓN DE LA TARDE, MÁS MULTITUDINARIA

Sobre las 19.30 horas ha comenzado la segunda manifestación de la tarde, convocada por el Moviment Feminista de Mallorca y que ha sido, con 600 asistentes, algo más multitudinaria que la primera. Así, encabezados por una pancarta en la que se podía leer "Paremos el terrorismo machista y cerrada por una gran sábana blanca para guardar simbólicamente un "espacio para las mujeres ausentes", han discurrido los manifestantes desde la plaza de España hasta la del Tub, invadiendo a su paso uno de los sentidos de las avenidas.

Entre los presentes se encontraban representantes de los sindicatos UGT y CCOO y de diferentes partidos políticos, como las socialistas Mercedes Garrido, Patricia Gómez y Catalina Cladera o las 'populares' Catalina Cirer, Lourdes Roca y Llorenç Bauzà. También ha estado presente el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez. "Ninguna agresión sin respuesta", "No es no, lo demás es violación", "No estamos todas, faltan las asesinadas" o "Nos tocan a una, nos tocan a todas" han sido algunas de las consignas que han coreado. Entre otras muchas, una de las asistentes han lucido una pancarta que rezaba "¿La diferencia entre un violador y un putero? 50 euros".

A la llegada a la plaza del Tubo, dos de las organizadoras de la manifestación han leído un manifiesto subidas a un pequeño escenario. "La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad", han comenzado, parafraseando parte de la ley de medidas de protección integral de violencia de género. "Una ley que este año cumple 20 años, aunque parece que como sociedad no acabamos de asumir su primer párrafo", han reprochado en el manifiesto, a la vez que han lamentado que "poco se ha hecho y se hace por la prevención".

"Faltan los recursos y falta la voluntad. Y la verdad es que necesitamos toneladas de voluntad política y social para erradicar el machismo, que es la raíz de la desigualdad y la base de la pirámide de las violencias machistas", han subrayado. Desde el Moviment Feminista también han advertido de que las mujeres viven "rodeadas de agresores, que son de todo tipo, color e ideologías", y han hecho alusión a Errejón, a Pelicot y a los empresarios condenados por prostitución de menores en Murcia.

También han criticado a un sistema judicial que "continua lleno de prejuicios y con dinámicas que acaban revictimizando a las mujeres", así como a unos medios de comunicación que cubren la violencia machista "desde el espectáculo y el sensacionalismo". Las manifestantes, asimismo, han tenido palabras de recuerdo para las mujeres valencianas que han sido víctimas de las consecuencias de la reciente DANA, pues "en situaciones de catástrofe siempre aumenta la violencia contra los más vulnerables", y para las iraníes, afganas y palestinas. "Aunque a veces parezca que hacemos un paso adelante y dos atrás, alcemos la voz y gritemos juntas una vez más que hasta que esto no se arregle nos tendrán en pie de guerra. Estamos aquí para salvarnos y no abandonaremos nunca esta lucha, que es la de todas", han incidido las manifestantes, quienes han concluido leyendo los nombre de las mujeres y menores víctimas de violencia machista y vicaria.