El PP censura que Armengol "vacía los bolsillos de los ciudadanos" para "comprar el voto en las elecciones"

El portavoz parlamentario del PP, Toni Costa, ha censurado este martes que la presidenta del Govern, Francina Armengol, "vacía los bolsillos de los ciudadanos" con el objetivo de "comprar el voto en las próximas elecciones". Costa ha valorado, de esta forma, el discurso de Armengol en el Debate de Política General, que ha comenzado este martes en el Parlament balear. "Se ha anunciado la campaña electoral más cara de la historia", ha dicho sobre los anuncios de la presidenta.

El diputado 'popular' ha criticado que Armengol "ha anunciado para ocho meses todo lo que no ha hecho en ocho años", cuando lo que "debería de haber hecho es hacer balance". "La credibilidad de las medidas anunciadas se consolida o no en función del aval que presentas. El aval que puede presentar hoy Armengol no reafirma en absoluto los anuncios y la credibilidad de las medidas que ha puesto encima de la mesa", ha considerado.

En este punto, ha insistido en que la mejor medida para hacer frente a la situación económica actual es bajar los impuestos a las familias y a las empresas. "Cuando los recursos y los sueldos están en los bolsillos, son los ciudadanos los que los administran como creen oportuno", ha indicado.

Así, ha apuntado que la presidenta del Govern "prefiere vaciar los bolsillos de los ciudadanos para pagarse la campaña electoral". De acuerdo con Costa, este es el "método Sánchez". Para el portavoz 'popular', en el discurso de Armengol han faltado referencias a la gestión de la sanidad, de la educación o de las infraestructuras. Además, ha dicho que todo lo anunciado "sigue en la línea de siempre de una economía subvencionada".