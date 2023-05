El candidato de El Pi al consell insiste en que hay que "eliminar el 15% de plazas turísticas obsoletas"

El día en que el Consell de Mallorca ha aprobado en el último pleno ordinario reducir plazas turísticas de la bolsa de alquiler turístico, el Pi-Proposta per les Illes recuerda que su propuesta pasa por reducir en un 15% las plazas turísticas obsoletas en Mallorca. La hoja de ruta del partido, que renació de las cenizas de la extinta Unió Mallorquina, pasa por defender los intereses de Mallorca, su producto local y de kilómetro cero, sus fiestas populares y tradiciones, pero también por afrontar el crecimiento demográfico desmesurado.

En un paquete de medidas presentado en precampaña y destinado a gobernar las instituciones de las islas, aunque sus cabezas de lista en realidad confían en tener su llave de gobierno, El Pi ha demostrado que puede pactar con la derecha y la izquierda. "Pactaremos con las personas y los programas electorales," admite en Onda Cero Mallorca su candidato a presidir el Consell de Mallorca, Antoni Salas.

El candidato de El Pi-Proposta per les Illes se abre a pactar con PP y PSOE, tras las elecciones del 28 de mayo, pero admite que no le gustan los extremismos. Pone como ejemplo Vox, cuyo candidato al consell este miércoles defendía en Onda Cero que hay que "apoyar el mallorquín al 100% como lengua" y no el catalán.

El también alcalde de Costitx, Antoni Salas, opta a la reedición de la alcaldía, confiando en compatibilizar un cargo en el consell con otro en su municipio de origen. El cabeza de lista de El Pi al consell también desvela la necesidad de reducir el consumo de agua en Mallorca con "campañas de concienciación," porque la sequía hay que afrontarla entre todos. Por cierto, también admite que algunos municipios tendrán que aprobar restricciones en el consumo del agua, dada la sequía, sobre todo, en el Pla de Mallorca.