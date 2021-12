Baleares será la primera comunidad autónoma en celebrar una Asamblea por el Clima

Baleares será la primera comunidad autónoma de toda España en celebrar una Asamblea ciudadana por el Clima.

Según ha informado la presidenta del Govern, Francina Armengol, este martes en rueda de prensa, "Baleares será la primera comunidad autónoma de España en hacer su propia Asamblea Ciudadana por el Clima, que se llevará a cabo de manera presencial en cada una de las Islas a lo largo del próximo año 2022".

La decisión de que Baleares sea la primera comunidad autónoma en celebrar una Asamblea por el Clima se ha adoptado, ha explicado la presidenta, gracias a la iniciativa del laboratorio interdisciplinar sobre cambio climático de la Universitat de les Illes Balears (UIB), que ha hecho un planteamiento "valiente, comprometido, moderno y mucho más democrático" para que la ciudadanía "tenga voz ante el reto más importante de la humanidad".

En esta línea, ha explicado que "aquello que motivó al ejecutivo autonómico a dar el sus a la iniciativa es que esta cuenta con un posicionamiento institucional muy amplio sobre la necesidad que existe de desarrollar un planteamiento pedagógico, de debate y participación de la ciudadanía, sobre el reto más importante de la humanidad, el cambio climático y la adaptación necesaria para mitigar sus consecuencias".

Asimismo, ha apuntado que, "a pesar de que hace seis años que el Govern trabaja en la lucha contra el cambio climático, es una materia que requiere que se den más pasos adelante".

"Esta no ha de ser solo una cuestión política, sino una muy compartida con la ciudadanía, a la que no solo hay que pedir opinión cada cuatro años, sino que hay que darle herramientas para vertebrar una participación democrática con un plus añadido, como son estas asambleas, que ya se han llevado a cabo en varios países de Europa, incluido España", ha enfatizado.

QUÉ SON LAS ASAMBLEAS CIUDADANAS

Finalmente, la representante del equipo de Coordinación de la Asamblea por el Clima, Clara Ferragut, ha explicado que las asambleas ciudadanas son "mecanismos de democracia deliberativa, que pretenden fomentar la participación ciudadana e introducir a la ciudadanía como actor activo del proceso político".

Se trata, ha añadido, "de mecanismos de innovación democrática, que desde hace unas décadas se utilizan para tomar decisiones sobre cuestiones muy complejas que generan discrepancias en la sociedad o bien para resolver situaciones de estancamiento político".

De este modo, en el caso la Asamblea Ciudadana por el Clima, "un grupo de personas representativas de la sociedad serán seleccionadas a través de un sistema de sorteo cívico, que implica una selección aleatoria en base a una serie de criterios de estratificación".

En concreto, ha detallado, "la propuesta realizada plantea que los participantes deban ser personas a partir de 16 años de edad, y que los jóvenes tenga un punto de sobre representación porque se trata del colectivo que más sufrirá las consecuencias del cambio climático y están altamente movilizados".

Las personas que resulten elegidas, ha continuado, "se reunirán con un grupo expertos, que les facilitará información sobre aquella materia que se deba de debatir, para que puedan deliberar y plantear recomendaciones políticas que, posteriormente, se trasladarán a las administraciones correspondientes". "Entidades empresariales del tercer sector y sociedad civil organizada también tienen un papel en estas asambleas", ha destacado.

UNA ASAMBLEA CIUDADANA POR EL CLIMA TERRITORIALIZADA

Finalmente, la vicepresidenta del Consell y consellera insular de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Aurora Ribot, ha considerado "muy interesante la posibilidad de hacer una Asamblea Climática y, sobre todo, la posibilidad de territorializarla en cada una de las islas".

"Evidentemente, ante una situación de emergencia climática a la que hay que hacer frente, consideramos que como ciudadanía hace falta una hoja de ruta clara y estas asambleas ciudadanas lo que harán será proporcionar a las instituciones dicha hoja de ruta, que es necesaria para hacer frente a cambios que inevitablemente llegarán", ha dicho.

Además, ha continuado Ribot, "el sorteo cívico y las asambleas deliberativas que se plantean son herramientas interesante porque permiten salir de la lógica partidista y generar consensos más allá de cuatro años, que es lo que dura una legislatura". "Esto es lo que se necesita para lograr cambios duraderos", ha sentenciado.