Baleares rechaza el parque fotovoltaico de AENA en Son Bonet

El Govern ha rechazado en base a los criterios de evaluación ambiental el parque fotovoltaico proyectado por AENA en Son Bonet.

Lo ha anunciado este miércoles la presidenta del Govern, Marga Prohens, en su réplica a los grupos parlamentarios durante la segunda jornada del Debate de Política General en el Parlament, después de criticar la hipocresía de la izquierda en la lucha contra el cambio climático en referencia a la autorización de miles de chalés con piscina en suelo rústico y siete millones de metros cuadrados de parques fotovoltaicos también en rústico.

En otro momento, Prohens ha responsabilizado a la oposición de la emergencia habitacional y la masificación turística, resultado de "ocho años de políticas de izquierdas".

"Les hago directamente responsables. Nos han traído los dos principales problemas que padecemos", ha afirmado en su réplica a los grupos parlamentarios en la segunda jornada del Debate de Política General en el Parlament.

Prohens ha criticado lo que ha considerado la "amnesia colectiva" de la izquierda, a quien ha acusado de atacar a las rentas medias, que tiene como resultado el empobrecimiento de los más vulnerables y la polarización de la sociedad. "Son los herederos de las dictaduras de Latinoamérica", ha afirmado.

La presidenta, al inicio de su respuesta, ha reprochado a la oposición que, precisamente cuando se celebra el Dia de les Verges, suban a la tribuna "como si fueran vírgenes, como si nunca hubieran gobernado".

Prohens ha criticado igualmente que la oposición no se haya referido sus intervenciones a familias, jóvenes, autónomos y trabajadores. "Ya no se creen ni sus cuentas ni sus cuentos", ha afirmado. En cuanto a los jóvenes, la presidenta ha reivindicado que gracias a las rebajas fiscales más de 6.000 jóvenes pueden comprar su vivienda sin pagar "ni un euro de impuestos".

La presidenta ha defendido sus medidas en vivienda y ha advertido que la declaración de Baleares como tensionada haría aumentar los desahucios, que han bajado un 51 por ciento en el último año. Prohens ha subrayado que a día de hoy hay 2.000 viviendas públicas licitadas o en licitación.

TURISMO

En materia turística, la presidenta del Govern ha reprochado lo que ha considerado la "hipocresía" de la izquierda y ha recordado que entre 2015 y 2022 los alquileres turísticos con licencia aumentaron un 132 por ciento, mientras que este verano el crecimiento de turistas se ha mantenido por debajo del 1 por ciento, frente ha subidas más significativas en 2023.

Prohens, al mismo tiempo, ha acusado a la izquierda de impulsar ampliaciones de los aeropuertos. "Tengo un recado para sus amos" --ha afirmado Prohens dirigiéndose al portavoz del PSIB, Iago Negueruela, en referencia a AENA, momento en que ha avanzado que el Govern no autoriza el parque fotovoltaico de Son Bonet en base a criterios de evaluación ambiental.

DEFENDER A LOS PODEROSOS

La líder del Ejecutivo ha rechazado las acusaciones del PSIB de defender siempre a los poderosos, en referencia a los hoteleros y las grandes inmobiliarias. "Los poderosos son aquellos que dijeron que habían estado tan cómodos con Armengol y Negueruela", ha afirmado.

"Hace semanas nos pedían que fuéramos a votar el día 29 con la v de vivienda. Hoy hemos escuchado la habitual h, que no es muda, sino la h de hipocresía", ha afirmado la presidenta.