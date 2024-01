LEER MÁS Gripe y COVID en Baleares: el Govern recomienda que los niños no vayan al colegio si presentan síntomas

Baleares no comparte la decisión del Gobierno pero acata la obligatoriedad de mascarillas. El Govern balear asegura que no ha recibido ninguna notificación oficial de la obligatoriedad de las mascarillas en centros de salud y hospitales a partir de este miércoles. Por este motivo, lamenta que no se haya trasladado la orden a las comunidades más allá de la información que se ha publicado en las redes sociales de la ministra.

La consellera de salud, Manuela García, ha reclamado que "sean los expertos los que determinen la adopción de este tipo de medidas de protección" y ha solicitado que "la comisión de alerta y salud pública trasladen su opinión al Ministerio de Sanidad". Además, también ha insistido en que "la situación de Baleares no es de emergencia, a pesar del aumento de infecciones respiratorias".

En esta línea, García ha vuelto a remarcar que en las islas "no se ha producido un colapso hospitalario" y ha puesto como ejemplo la situación del hospital de Son Espases, que ha retomado la actividad quirúrgica prepandemia. La consellera de Salud ha remarcado que Baleares no está en contra de la implementación del uso de la mascarilla, pero ha exigido que esta decisión se adopte de forma consensuada con las comunidades Autónomas.