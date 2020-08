Baleares admite una "segunda ola": "La transmisión comunitaria es clara"

En rueda de prensa, el epidemiólogo ha ofrecido los datos de hospitalizados registrados desde el viernes en el archipiélago, que han aumentado un 31,9 % en los últimos tres días hasta los 252 ingresados, 33 de ellos en la UCI frente a los 23 del viernes.



"Nos encontramos en una segunda oleada. Estamos en una situación de transmisión comunitaria clara, con un aumento de casos y de positividad de las pruebas. Hacemos muchas pruebas y muchas de ellas son positivas", ha asegurado el experto.



Aunque ha apuntado que esta nueva oleada de la enfermedad "no es comparable al cien por cien con la primera ola" porque "son casos leves, en su mayoría de personas jóvenes, y un porcentaje elevado de ellos sin síntomas".



Baleares es la sexta comunidad donde se hacen más PCR, 144 por cada 1.000 habitantes, y el porcentaje de las que dan positivo ha ido al alza. "Estas cifras nos preocupan mucho porque de momento estamos haciendo muchas y muchas están dando positivo", ha insistido el portavoz.



Arranz ha detallado que el aumento de casos en las islas no es "un repunte transitorio", sino que "durará unos cuantos días" porque la pandemia ya circula en el archipiélago: "No es una infección que venga de fuera, sino que la tenemos aquí plenamente situada".



Dada la situación, el Govern balear tomará nuevas decisiones en los próximos días en función a cómo evolucione la pandemia, que serán por ahora, según Arranz, modificaciones de las restricciones ya impuestas en materia de aforos -como ha hecho Cataluña limitando las reuniones a 10 personas- o el uso de ciertos locales.



En cuanto a la situación en los centros sanitarios, el portavoz ha afirmado que, a pesar del aumento de ingresos en hospitales, Baleares no está a día de hoy "en una situación crítica del sistema sanitario ni mucho menos". Ha detallado que 222 personas están en hospitales de Mallorca (27 en las UCI), 4 de Menorca y 26 de Ibiza (6 en UCI).



Pero ha recordado que parte de los que están en las UCI "morirán" y ha incidido en que estos pacientes "no son en su mayoría personas de 80 años con problemas graves. "No, tenemos personas jóvenes que están mal".



"Eso es un riesgo claro", ha dicho a respecto para hacer un llamamiento a la responsabilidad de los ciudadanos, sobre todo en terrazas, donde se debe llevar la mascarilla, reuniones familiares y de jóvenes.



Arranz también ha informado de los contagiados entre el colectivo sanitario, que vive un repunte de casos hasta los 151 registrados este lunes (130 en Mallorca, 21 en Menorca y 20 en las Pitiusas), 20 más que el pasado viernes.



Otro de los puntos delicados son las residencias de mayores, donde, según el experto, hay este lunes 24 contagios activos (uno más que el viernes), de los cuales 23 (dos más) están concentrados en el geriátrico Verge de l'Esperança de Palma.