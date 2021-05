Armengol rechaza que se pueda responsabilizar al Govern de los casos de explotación sexual infantil

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha rechazado este martes que se pueda responsabilizar al Ejecutivo por los casos de explotación sexual infantil, insistiendo en que su administración ha trabajado por visibilizar este problema.

"Nosotros no somos responsables directos de la explotación sexual infantil, porque esto está pasando en todo el mundo, aunque usted lo intente obviar", ha declarado la presidenta, en respuesta a una pregunta formulada por el portavoz de Vox, Jorge Campos, respecto al escándalo de abusos a menores tuteladas por el Consell de Mallorca.

La presidenta ha defendido que el Consell de Mallorca "no se ha puesto de perfil" y que han hecho "una comisión política de investigación". En este sentido, ha reprochado a Vox que no participase de la comisión. "A la hora de trabajar con ustedes no podemos contar, como siempre", ha dicho.

Además, Armengol ha recordado a las víctimas del doble crimen machista de Sa Pobla, afeando a Vox que critiquen las políticas contra la violencia machista "igual que las que se hacen para afrontar la explotación sexual infantil", o "que criminalicen a los niños que vienen de otros países porque pasan hambre y miseria". "Ustedes de menores no me puede hablar", ha zanjado la presidenta.

Por su parte, Campos ha considerado a Armengol "doblemente responsable" de estos casos por el voto en contra de los socialistas a crear una comisión de investigación. "Por permitirlo y por no hacer nada para remediarlo", ha dicho el diputado, que ha asegurado que "algo deben ocultar cuando se niegan a investigar".

Vox ha insistido en que es necesario cambiar el sistema de tutela, que "está podrido" y "ha acabado en un estercolero moral y delictivo".

SANTIAGO INSISTE EN QUE ESTE FENÓMENO "SIEMPRE HA EXISTIDO"

También en el pleno de este martes, la consellera de Asuntos Sociales y Deportes, Fina Santiago, ha respondido una pregunta sobre los casos de abusos. La consellera, que ha recordado que la tutela de menores es competencia del Consell de Mallorca, ha insistido en que la explotación sexual infantil "siempre ha existido" pero que "desde 2015 se visualiza".

Santiago ha destacado la nueva herramienta para detectar y prevenir estos casos y ha defendido los protocolos existentes.

Por su parte, la diputada del PP Margalida Duran ha denunciado que la comisión del Consell ha sido "un teatro con un guión hecho previamente para concluir que si existe explotación sexual infantil es porque hay explotadores, y obviando que las víctimas están tuteladas por la administración pública". Por ello, ha pedido al Govern que "reflexione" sobre su estrategia ante este problema.