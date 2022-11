Armengol acusa a Vox de instigar al odio contra la docente de La Salle y critica la equidistancia del PP

La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, ha acusado este martes a Vox de "alentar el odio contra los profesores" y ha considerado que el conflicto en el colegio La Salle de Palma "no va de banderas ni de fútbol", sino de "la autoridad de los docentes".

Así lo ha expresado Armengol, en el pleno del Parlament, al ser preguntada por el enfrentamiento entre una clase de primero de bachillerato de La Salle y una docente por la presencia de una bandera de España en el aula, en apoyo a la selección por su participación en el Mundial.

"En democracia es inconcebible que la bandera de España, que el símbolo de todos, constitucional, que está por encima de ideologías y partidos, pueda romper las normas de convivencia del centro", ha expresado el portavoz parlamentario de Vox-Actúa Baleares, Jorge Campos, quien ha mostrado la bandera de España en el Parlament, junto con los otros dos diputados de Vox, Idoia Ribas y Sergio Rodríguez.

Ante esta situación en el colegio La Salle, Armengol ha trasladado "un mensaje de responsabilidad" en el Parlament. "La Conselleria de Educación y este gobierno hemos actuado como siempre. Primero, el inspector fue allí este lunes, trabajando con el cetro educativo como siempre, respaldando a la comunidad educativa como siempre y esclareciendo la situación", ha señalado.

A su juicio, "este caso no va ni de banderas ni de fútbol". "Este caso va de una cosa muy clara: las normas de convivencia las marcan los profesores, tal y como marca la ley educativa", ha remarcado la presidenta, recordando que "quién incumple la norma se decide por parte del profesorado".

La presidenta ha lamentado, además, que "una profesora, por hacer su trabajo, está siendo amenazada de muerte en las redes, su hija ha sido mostrada en redes y también la dirección de donde vive". "Me da vergüenza", ha sentenciado.

"No le permito que nos relacione con las amenazas que ha recibido esta profesora de catalán, amenazas que condenamos. No hay que amenazarla, hay que expulsarla", ha destacado Campos, quien ha acusado a Armengol de no solidarizarse con las familias ni con los alumnos "que están siendo objeto de todo tipo de coacciones y amenazas, que no vienen de cuatro descerebrados como las que está sufriendo la profesora". "Esas amenazas provienen de la lamentable dirección del centro, de su gobierno y de sus terminales subvencionadas", ha censurado.

El portavoz de Vox ha lamentado "la degradación y la decadencia de la educación en los últimos 30 años" y ha asegurado que fue alumno del colegio La Salle de Palma. "Viva la libertad y viva España", ha exclamado antes de finalizar su intervención.

Finalmente, la presidenta del Ejecutivo ha acusado a Vox de "alentar a que haya odio contra los profesores y que se instigue la violencia contra los profesores de esta islas". "Eso no es democracia, eso es fascismo", ha concluido.

ARMENGOL CRITICA "LA EQUIDISTANCIA" DEL PP

Al finalizar su respuesta al portavoz de Vox, la presidenta del Govern ha expresado que le preocupa especialmente "el silencio atronador" del PP con este caso.

Ante estas críticas, el portavoz parlamentario del Grupo Popular, Toni Costa, ha afirmado que "el Govern siempre encontrará al PP en la moderación, la prudencia y la responsabilidad" porque "ese es el lugar donde todo el mundo debería estar".

Armengol ha censurado la "equidistancia" del PP tras las amenazas de muerte a la profesora de La Salle Palma y ha añadido que "esto no cabe en la democracia". Por ello, le ha pedido "condenar las amenazas y el odio".