Armengol acusa al PP de "mercadear" con Vox con los derechos y con las políticas: "Empiezan mal"

La portavoz del PSIB en el Parlament, Francina Armengol, ha acusado este martes a la candidata del PP a la presidencia del Govern, Marga Prohens, de "mercadear" con Vox con los derechos y con las políticas: "Empiezan mal", ha afirmado. La socialista ha sido la primera en intervenir en la segunda sesión del pleno de investidura, que se ha retomado este martes con las réplicas de los grupos parlamentarios al discurso de Prohens en la primera jornada.

Armengol ha asegurado que "blanquear a la extrema derecha" es una mala noticia para Baleares, igual que el hecho de que presida el Parlament una persona que no cree en las autonomías. La socialista ha calificado el pacto con Vox de "peligroso" y ha pedido a Marga Prohens que rectifique y "no se obsesione con las fobias del pacto con Vox".

La portavoz del PSIB ha afirmado que ella "nunca querría gobernar en solitario sino con la gente". Armengol ha lamentado que Prohens se haya "quedado sola con un discurso de la extrema derecha" y que "haya eliminado un contrato social para hacer un contrato con Vox". La expresidenta del Govern ha criticado al PP por "asimilar" discurso que "incitan al odio".

Armengol ha dedicado parte de su intervención a detallar los "olvidos" del discurso de investidura de Marga Prohens. Así, ha acusado a la 'popular' de no mencionar en su primera intervención al colectivo LGTBI, el cambio climático, a los trabajadores y a los sindicatos, al reto demográfico o la superpoblación. Además, ha acusado a Marga Prohens de hablar de los inmigrantes sólo desde un punto de vista xenófobo y racista, "como sus socios de Vox".

Igualmente, ha afeado a Prohens que no hablara de las mujeres, ni del feminismo, ni de perseguir la igualdad. "Lo que ha firmado con Vox no habla de violencia de género ni de violencia machista. Los conceptos son importantes y nos torturan, nos maltratan y asesinan por ser mujeres y eso es violencia machista", ha señalado. En relación a algunas de las medidas anunciadas este lunes por la candidata a la presidencia del Govern, Armengol ha calificado de "disparate" la zona única de Palma y ha dado la bienvenida al mantenimiento del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS). "La comunidad educativa no se merece el pin parental", ha apuntado.

También ha criticado el empleo del concepto de libertad como una idea del "sálvese quien pueda, de que los más fuertes puedan hacer lo que quieran, la libertad de los privilegios para unos pocos". Para Armengol, el legado que deja el Govern "es claro" y ha reivindicado los buenos datos de paro y económicos, así como las mejoras salariales.

"Tenemos REB y tenemos régimen fiscal y fondos europeos para transitar hacia una sociedad moderna y conscientes del cambio climático", ha añadido. En materia de vivienda, la expresidenta del Govern ha afirmado que dejan al próximo Ejecutivo "la maquinaria en marcha". Francina Armengol ha pedido a Prohens que no renuncie a la financiación del tranvía de Palma y que las decisiones que tome las tome en el marco del diálogo social y el Pacto de Reactivación.