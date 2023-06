La aerolínea Ryanair aclara que se puede volar con ensaimadas

El conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo en funciones, Iago Negueruela, ha asegurado que Ryanair no cobrará por subir ensaimadas en el avión y, además, ha asegurado que "nunca se ha cobrado" por este servicio.

Así se ha explicado el conseller en una comparecencia este lunes, después de reunirse con responsables de Ryanair y de la Asociación de panaderos y pasteleros de Baleares para aclarar si se pueden transportar o no ensaimadas con la tarifa más económica de la aerolínea 'low cost', que incluye solo una pieza de equipaje de mano.

Negeruela ha informado que desde Ryanair han trasladado que sus condiciones de transporte "no han cambiado" y que "nunca se ha cobrado por llevar ensaimadas". Así, en relación a la polemica desatada, la aerolínea ha asegurado que lo que sucedió fue que "los pasajeros no habían contratado la tarifa para poder llevar una maleta de mano y que se les cobró por esta, y no por las ensaimadas que llevaban".

Según ha informado el conseller, Ryanair ha informado en la reunión previa que se podrán subir "una cantidad normal de ensaimadas", que suelen ser una o dos, sin coste adicional aunque se tenga contratada la tarifa más económica, que permite subir al avión solo una mochila o bolsa que quepa debajo del asiento del avión.

El gerente de la Asociación de panaderos y pasteleros de Baleares, Pep Magraner, ha expresado que están "satisfechos" por haber aclarado la situación y poder transmitir una información "clara y concisa" sobre el transporte de ensaimadas. Así, desde la asociación dan por zanjado el tema.

Asi, Negueruela ha querido defender el producto local de las Islas, en este caso la ensaimada, y ha agradecido a la aerolínea la participación en la reunión.