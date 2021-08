La 52 SUPER SERIES vuelve con toda su fuerza a Puerto Portals este 2021

Puerto Portals celebrará una de las regatas más esperadas del Mediterráneo. 16 barcos de 12 nacionalidades diferentes se encuentran ya en el puerto para competir en la 52 SUPER SERIES Sailing Week & TP52. La competición se recupera, tras un año de parón por la pandemia, con muchas ganas, esfuerzo, ilusión y máximas garantías sanitarias. Este viernes se realizó la rueda de prensa de presentación en la que todos los presentes coincidieron en apuntar que la regata vuelve a uno de sus puertos talismán y lo hace con mucha fuerza después de 18 meses de obligado y responsable parón.

La novedad más importante del esperado regreso de 52 SUPER SERIES es que la primera regata de la temporada será también un homenaje a la clase TP52 que cumplió 20 años en 2020. Por ello, en Puerto Portals se han juntado la flota habitual que compite por el circuito de barcos monocascos más importante del mundo junto a otros siete TP52 que llegan para celebrar la regata The Invitational. Aunque la mayor parte de la flota ya se encuentra amarrada en Puerto Portals, no será hasta el domingo cuando se haga el primer entrenamiento oficial para las dos flotas. El lunes 23 habrá un entrenamiento conjunto que será la antesala del gran día de celebración cuando las dos flotas coincidan ya en un día de regatas oficiales. Las regatas serán del 24 al 28 de agosto.

En la rueda de prensa on line realizada este viernes estuvieron presentes Corinna Graf, CEO de Puerto Portals; Agustín Zulueta, director general de 52 SUPER SERIES, Nacho Postigo, navegante del Provezza y Toni Guiu armador y caña del primer barco español que participa en un evento de 52 SUPER SERIES, el Blue Carbon.

Corinna Graf explicaba: “Nos hace mucha ilusión volver a acoger el circuito internacional de 52 SUPER SERIES tras un año tan difícil para todos que no nos permitió celebrar la edición del año pasado. Volvemos en una regata especial y muy segura porque nos hemos adaptado a todo el protocolo sanitario y, además, lo hemos reforzado con más medidas. Volvemos a arrancar con más ganas que nunca, y además por todo lo alto, celebrando el 20 aniversario de la clase TP52. La primera vez que los TP52 llegaron a Europa fue en 2005, y esa misma temporada los barcos ya estuvieron compitiendo en aguas de Puerto Portals. Por eso para nosotros es muy simbólico este aniversario ya que nos sentimos parte de su historia, así como ellos forman parte de la nuestra”.

Por su parte, Agustín Zulueta manifestaba: “Estamos encantados de volver a la competición en Puerto Portals. Si un sitio nos da plenas garantías de que todo va a salir bien es este lugar. Llevamos viniendo seis años consecutivos. Y eso no es casualidad. Es la sede a la que más años estamos yendo sin interrupción. Nuestros armadores saben que Portals siempre es garantía de buenas regatas y un excelente ambiente en puerto. Es la combinación perfecta. Creo que volvemos a lo grande con un nivel increíble de tripulaciones. 16 barcos de doce nacionalidades es una cifra impresionante de TP52 y quiero dar las gracias y la bienvenida a los siete armadores que han querido estar con nosotros celebrando el vigésimo aniversario de la clase. Nosotros devolvemos el apoyo y afecto de las sedes aportando nuestro granito de arena para la reactivación económica tras la pandemia. En Portals vamos a ser unas 500 personas las que estaremos involucradas en la regata y pensamos que el impacto económico de la misma puede estar en los tres millones de euros”.

Toni Guiu, armador del Blue Carbón, explicaba: “Estamos muy contentos de poder compartir esta increíble experiencia de navegar con estos barcos y de volver a estar con amigos de hace 20 años como son Agustín y Nacho. Para mi representar a España como único barco es muy gratificante. El mejor barco para poder navegar es el TP52, no me imagino hacerlo en otro velero, representa historia, tecnología, potencia... si yo disfruto en un barco de 2005 no me quiero hacer una idea de cómo serán los actuales. Nuestra bandera es la sostenibilidad y nos unimos a 52 SUPER SERIES que está haciendo una gran labor desde hace mucho tiempo para promocionar la sostenibilidad. Nosotros hemos hecho muchas de las cosas que hace 52 SUPER SERIES desde hace mucho tiempo en este aspecto y hemos conseguido ser el primer barco del Mediterráneo neutro en emisiones de carbono”.

Nacho Postigo, navegante del Provezza y que el pasado fin de semana se proclamó campeón del Mundo de IRC en Estonia, explicaba: “Para la clase TP52 Portals tiene un significado muy especial porque la llegada de estos barcos se fraguó en una reunión importantísima aquí en este mismo lugar (la rueda de prensa se hizo en la plaza de Portals) en 2004 donde todos los armadores se dieron la mano y dijeron ‘Ahora sí’. Por eso, ver los barcos juntos y celebrar este aniversario aquí tiene mucho sentido. Para la gente va a ser muy revelador ver navegar a barcos de 2005 como el de Toni y los actuales de 2018. Para los aficionados con más conocimientos va a ser muy interesante también ver cómo han cambiado los barcos en los últimos 15 años, ver los detalles que los diferencian”.

Onda Cero seguirá la regata en directo desde su inicio el lunes, 23 de agosto, con una programación especial que se realizará desde las 12.30h en el magazine regional MÁS DE UNO ILLES BALEARS.