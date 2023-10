250.000 personas en Baleares están en riesgo de pobreza o exclusión social, según el informe presentado este viernes por La Red Europea de Lucha contra la Pobreza. El indicador de 2022 significa el 21,5% de la población, un punto menos respecto al año anterior, lo que sitúa la comunidad como la novena región con menor proporción de población en esta situación.

Aunque el nivel de renta media por persona en Baleares mejora y se sitúa en los 12.451 euros al año, sigue estando por debajo de la media nacional, que es de 13.008 euros. El presidente director técnico de EAPN, Andreu Grimalt, ha destacado que "se ha roto la tendencia negativa de los últimos", pero ha insistido en que una de cada dos personas tienen problemas para llegar a final de mes y ha admitido que aún queda mucho por hacer para erradicar la pobreza.

El 36,4% de las personas en las islas no puede hacer frente a gastos imprevistos y el 33% no puede disfrutar de unas vacaciones. Además, el 20,5 % tiene retrasos en el pago en concepto de vivienda, y el 7,4% no puede ingerir proteína en alimentos como carne o pescado. Xavier Torrens, presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en Baleares, ha insistido en la necesidad de "impulsar políticas para conseguir la redistribución de la riqueza y romper de la transmisión intergeneracional de la pobreza".