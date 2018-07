2-0. Mallorca y Las Palmas se lo jugarán todo en la última jornada

Los goles de Emilio Nsue y Tomer Hemed en la segunda parte, acabaron con una racha de nueve partidos consecutivos sin ganar de los mallorquinistas, que dependen de sí mismos para evitar el descenso.



El primer encuentro que el entrenador Javier Olaizola dirigía en Son Moix tras sustituir a Lluís Carreras hace dos semanas, se saldó con la duodécima victoria de la temporada.



El campo mallorquinista registró la mejor entrada del año después de que la directiva decidiera regalar las localidades para asistir al partido.



En La UD Las Palmas, el estreno en el banquillo del técnico Josico, que está semana ha sustituido a Sergio Lobera, no pudo evitar la décimo quinta derrota de la temporada.



El conjunto canario, no obstante, lo tiene todo a su favor para jugar la fase de ascenso.



El equipo balear tuvo la ocasión más clara en la primera mitad con un cabezazo que Agus (min. 15) estrelló en el larguero a la salida de un córner.



También pudo marcar Álex Moreno (min. 19), aunque su disparo se fue desviado. El Mallorca tuvo el control de las acciones ante un Las Palmas mucho más preocupado de defenderse que de atacar.



La enorme importancia de los tres puntos en juego quedó demostrado con la agresividad con la que se emplearon ambos conjuntos.



En el primer cuarto de hora, habían visto la tarjeta amarilla Apoño, Thomas y García; poco después (min. 23) el capitán mallorquinista Nunes tenía que abandonar el campo al no poder recuperarse de un choque con Apoño. Le sustituyó Kevin, pasando Bigas al centro de la zaga.



El equipo canario solo se acercó a la portería defendida por Dudú Aouate en una sola ocasión en los primeros 45 minutos, y fue a través de una jugada iniciada por Carlos Aranda (min. 21), que culminó Momo con un centro que muy peligroso que no aprovechó ninguno de sus compañeros.



Al finalizar el primer tiempo, con 0-0 en el marcador y de acuerdo a los resultados en otros campos, el Mallorca estaba en la zona de descenso y la UD Las Palmas se mantenía en la liguilla de ascenso.



Ese panorama, muy oscuro para los baleares, cambió en el primer cuarto de hora de la reanudación con los goles de Emilio Nsué (min. 48) y Tomer Hemed (min. 61).



El técnico de Las Palmas, Josico, buscó una reacción dando entrada a Chrisantus y Valerón por Máyor y Galán,pero el partido ya estaba claramente decantado a favor del Mallorca, que se dedicó a mantener su ventaja en los minutos finales.