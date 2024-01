Virginia Torrecilla: "He vuelto a Mallorca para estar en casa y me gustaría ser directora deportiva"

Virginia Torrecilla tiene claro su futuro y pasa por ascender con el Atlético Baleares y seguir vinculada al fútbol como directora deportiva. La jugadora mallorquina se ve capacitada después de la experiencia adquirida durante su carrera deportiva."Tengo muy poca paciencia y se me daría muy mal ser entrenadora. Me gustaría ser directora deportiva, algo de manager".

Una más en el vestuario

Virginia Torrecilla prefiere alejarse de los focos y ser una más entre el grupo de jugadoras que forman el conjunto blanquiazul. No obstante, quiere inculcar su carácter ganador a las jóvenes jugadoras. "Soy consciente que la gente me han conocida por lo de mi enfermedad, no quiere me me miren y me digan pobrecita, no, soy Virginia Torrecilla la mallorquina de toda la vida. Quiero ser una persona normal disfrutar y que la gente me sonría. En el campo quiero que las jugadoras tengan ambición. El día de mi debut les dije con 0-1 tías he venido a ganar y en los entrenamientos intento inculcarlo por mi veteranía"

Elogios al Baleares

La jugadora de 29 años no ha pasado por alto la apuesta del Atlético Baleares por el fútbol femenino. La jugadora internacional es partidaria de seguir el modelo de gestión del Barça. "He visto equipos de primera división que no tienen la mitad de lo que tiene el Baleares y hay que tener en cuenta lo que están apostando. Es un paso muy bueno. El ejemplo es el Barça que cuando ganó ligas hizo un parón para meter dinero y ganar champions"