Vadillo: "En el Palma Futsal quedan 3 jugadores de la primera champions y han pasado 2 años"

El Illes Balears sigue creciendo día a día. El conjunto mallorquín ya tiene dos títulos de la copa Intercontinental después de derrotar en la final 4-1 al Magnus de Brasil. Antonio Vadillo destaca la evolución del club a pesar de la salida de jugadores. El técnico del conjunto mallorquín recuerda que quedan 3 jugadores desde que el equipo ganó la primera champions hace apenas dos años. "Hicimos un gran partido ante un gran rival. Hemos jugado seis semifinales de liga seguidas, algo que nadie ha conseguido, ni el Barça. En el partido de presentación jugamos ante Sporting de Lisboa y contaban con 7 jugadores que ganaron la champions y nosotros con 3 de la plantilla que ganó la primera champions hace apenas dos años".

Futuro del club

Vadillo no es partidario de hablar de un final de ciclo después de conseguir las dos champions y dos títulos de la intercontinental."Mis pensamientos no son los mismos de hace años pero no se sabe cuando llega un final de ciclo, puede ser por resultados o por desgaste. Cualquier jugador del Palma se iría al Barça y si el Barça si quiere a un jugador vendría al Palma". El Palma Futsal centra ahora sus esfuerzos en la liga regular y del 26 de noviembre al 1 de diciembre disputará la segunda fase de champions en el Palau Municipal de Son Moix