Troya: "El Mallorca con cambia el horario porque creen que les va a benificiar

Óscar Troya lamenta que el Mallorca no haya atendido la petición del Poblense para cambiar el partido de vuelta de la final autonómica de la fase de ascenso a segunda federación. El técnico del Poblense es consciente que las condiciones climatológicas no serán las más favorables para jugadores y aficionados. "El Mallorca tiene la potestad de poner este horario y lo han puesto porque creen que les puede beneficiar. Me llama la atención que con el 95% con la que hablo el horario les parece raro. Cuando ellos ponen el horario con estas temperaturas es porque creen que les puede beneficiar. Creo que el club lo intentó e hizo algunos movimientos, se esperan 36 grados a las doce de la mañana. Los jugadores lo van a pasar mal y también el público porque no hay zonas de sombras, si hablas con cien personas todas pensarán lo mismo".

Igualadad

Troya espera un partido muy igualado. El técnico del Poblense no le da mucha importancia a la victoria por la mínima de su equipo en el partido de ida. "Partimos con un pelín más de ventaja pero la mentalidad tiene ser salir a ganar el partido porque ellos tiene la ventaja clasificatoria en caso de empate. Tenemos que ir a hacer un partido serio corriendo más que ellos". El equipo que supere la eliminatoria deberá jugar la fase nacional para conseguir el ascenso.