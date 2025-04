Toni Amor. "Al Mallorca le va a pasar factura si juega en Europa"

Toni Amor ha regresado a Mallorca para descansar unos días tras ganar con la selección de México la Concacaf Nations League. El técnico mallorquín sigue como ayudante de Javier Aguirre sin perder de vista lo que sucede en la isla. "Es la primera vez la historia que México consigue este título porque las tres anteriores ganó Estados Unidos. Cuando llegamos el objetivo de Javier era el mundial para intentar hacer el mejor mundial de la historia en su país. Hago oficina con seguimiento a los jugadores y los fines de semana viendo en vivo muchos partidos".

Pendiente del Mallorca

Toni Amor sigue la evolución del Real Mallorca desde México y cuenta con una opinión muy clara sobre lo que podría representar jugar competición europea. "El Mallorca está luchando por ver su puede meterse en Europea. Los cuarenta puntos tienen que dar tranquilidad. "Al Mallorca le va a pasar factura si juega en Europa. A Nosotros nos pasó que jugando la final de la copa del Rey el equipo llegó muy justo a nivel físico y mental a las últimas ocho jornadas en todos los aspectos y no es fácil, al final son muchos viajes y estás jugando con menos de 72 horas de descanso y en Europa son viajes que no son de una hora. No puedes entrenar, te dificultad y se puede notar. Esta claro que la plantilla tendrá que ser amplia".

Mallorca B

Toni Amor también está pendiente del filial y no tiene ninguna duda del gran trabajo de Gustavo Siviero, no obstante, está convencido que el club tendrá que cambiar su apuesta de cara al futuro. "No he visto mucho al filial pero Gustavo es un gran entrenador y seguro que ha sacado el máximo rendimiento pero el tema es que no es lo mismo dar un salto no es lo mismo de primera federación que de tercera federación. El Mallorca en un futuro tendrá que replantearse muchas cosas y mirar si el equipo puede estar en primera federación o en segunda siendo puntero para que el salto sea menor al primer equipo, si no es bastante complicado"