Toni Nadal " Rafa será el primero en querer retirarse si no se ve con opciones de ganar "

Toni Nadal espera que el tratamiento al que será sometido su sobrino en el pie le permita seguir compitiendo al máximo nivel. El tío y exentrenador de Rafa Nadal destaca en Onda Cero Illes Balears la capacidad del tenista de Manacor durante los últimos 17 años. " Sabe que por ley de vida con 36 años las opciones de ganar se van reduciendo. Había gente que lo daba por acabado y este año ha ganado los dos Grands Slam. La realidad es que es el jugador más en forma y esto habla de su capacidad. El futuro de Rafa desde hace tiempo es día a día, su objetivo es estar competitivo en los torneos que participe. Quiere intentar dar su mejor versión cuando sale a una pista. Tengo confianza con el nuevo tratamiento. La gente ve las cosas desde un punto de vista equivocado. Rafa juega porque es su pasión y le gusta competir, antes de Rolang Garros me enviaron mensajes que lo mejor sería no jugar. No recordaré a Federer por una derrota, lo recordaré por sus victorias y su juego, recuerdo a Ballesteros por sus grandes momentos como a Indurain o Perico Delgado. Rafa es el primero que si ve que no tiene opciones de ganar va a querer retirare "